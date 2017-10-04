Участники конференции в КЧР обсудили сохранение и развитие языков народов Кавказа

ЧЕРКЕССК, 4 октября. /ТАСС/. Около 40 делегатов из регионов России, а также Абхазии стали участниками научной конференции "Карачаево-Черкесия в социокультурном пространстве Кавказа", открывшейся во вторник в Черкесске. Среди основных тем форума - развитие языков народов Кавказа и сохранение их традиций и обычаев.

"Эти вопросы актуальны, думаю, для всех регионов Северного Кавказа. Например, в Махачкале очень много молодежи, которая не знает родного языка. Безусловно, в сохранении языка, традиций и культуры огромная роль отводится семье, но без поддержки государства эту проблему не решить", - сказал ТАСС заведующий отделом литературы Института языка, литературы и искусства им. Гамзата Цадасы Дагестанского научного центра РАН Малик Гусейнов.

По его мнению, сегодня необходимо в школах увеличить часы для преподавания национальных языков, увеличить финансирование издания учебников и другой методической литературы.

Ректор Карачаево-Черкесского государственного университета им. Умара Алиева Таусолтан Узденов отметил, что, прежде всего, должна проводиться работа по популяризации родных языков. "Мы все проблемы переводим на уровень того, что мало учебников, книг и так далее, это вторичная проблема. А сколько детей сейчас читают сказки на родном языке, насколько они востребованы? Нужно популяризировать национальные языки, чтобы как можно больше детей были заинтересованы в их изучении", - сказал он.

Конференция проводится в рамках празднования 25-летия образования Карачаево-Черкесии и 85-летия образования республиканского института гуманитарных исследований. Форум проходит по четырем направлениям: "Кавказ: история и современность", "Культура народов Кавказа: традиции и новации", "Современное литературоведение в контексте диалога культур и времени. Фольклорное наследие и современность" и "Проблемы сохранения, функционирования и развития языков народов Кавказа на современном этапе".