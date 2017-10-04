Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.10:
$ 57.78
€ 67.94
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодежный центр занятости в Дагестане трудоустроил более 660 человек в 2017 году

В стране Северный Кавказ
4 октября, 17:19 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 4, октября. /ТАСС

Около 400 человек нашли постоянную работу, а свыше 250 - сезонную

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Республиканский молодежный центр занятости "Успех" в Дагестане в этом году трудоустроил более 660 человек, из них более 100 - люди с инвалидностью. Об этом ТАСС сообщила в среду руководитель пресс-службы центра "Успех" Апай Ханарсланова.

"Нашим центром из почти 2 тыс. соискателей в текущем году трудоустроено более 660 человек, из которых чуть более 100 - люди с ограниченными возможностями здоровья. Из всего количества на постоянную работу мы трудоустроили 410 человек, еще более 250 человек - на сезонные работы", - сказала Ханарсланова, отметив, что с каждым соискателем ведется индивидуальная работа.

По ее словам, всего в этом году прошли четыре ярмарки вакансий, еще одна ожидается в конце года. В базе центра на сегодня еще имеется 1 709 вакансий.

Кроме того, как отметила собеседница агентства, центр "Успех" продолжает работу по формированию молодежных студенческих отрядов и "сельскохозяйственных отрядов", которые отравляются в разные регионы страны на сезонные работы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
2
NBC: вице-президент Пенс едва отговорил от отставки Тиллерсона, назвавшего Трампа болваном
3
Путин считает разрыв между богатыми и бедными в РФ следствием "шоков" 90-х годов
4
Гендиректор ОЗХО: зарин применялся в Хан-Шейхуне за пять дней до авиаудара
5
Порошенко внес в Верховную раду законопроект о реинтеграции Донбасса
6
ЕВС рассмотрит вопрос о нарушении правил "Евровидения" в Киеве после завершения конкурса
7
Тело олимпийской чемпионки по фигурному катанию Белоусовой было кремировано
Темы дня
Новости партнеров
Реклама