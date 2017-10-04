Молодежный центр занятости в Дагестане трудоустроил более 660 человек в 2017 году

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Республиканский молодежный центр занятости "Успех" в Дагестане в этом году трудоустроил более 660 человек, из них более 100 - люди с инвалидностью. Об этом ТАСС сообщила в среду руководитель пресс-службы центра "Успех" Апай Ханарсланова.

"Нашим центром из почти 2 тыс. соискателей в текущем году трудоустроено более 660 человек, из которых чуть более 100 - люди с ограниченными возможностями здоровья. Из всего количества на постоянную работу мы трудоустроили 410 человек, еще более 250 человек - на сезонные работы", - сказала Ханарсланова, отметив, что с каждым соискателем ведется индивидуальная работа.

По ее словам, всего в этом году прошли четыре ярмарки вакансий, еще одна ожидается в конце года. В базе центра на сегодня еще имеется 1 709 вакансий.

Кроме того, как отметила собеседница агентства, центр "Успех" продолжает работу по формированию молодежных студенческих отрядов и "сельскохозяйственных отрядов", которые отравляются в разные регионы страны на сезонные работы.