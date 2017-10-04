Владимиров: доля Ставрополья на рынке пряных и лекарственных культур вырастет до 4%

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края прогнозируют увеличение с 2% до 4% доли местной продукции на мировом рынке переработки пряных и лекарственных культур. Об этом ставропольский губернатор Владимир Владимиров рассказал главе правительства РФ Дмитрию Медведеву на выставке "Золотая осень" в Москве, сообщили в среду в пресс-службе главы региона.

"Посевные площади под ними (пряными и лекарственными культурами - прим. ТАСС) за минувший год в крае были удвоены. Достигнута договоренность с компанией-инвестором о строительстве завода по переработке пряных и лекарственных культур. Эти решения позволят увеличить свою долю в их производстве на мировом рынке с 2% до 4%. Сейчас Ставрополье стремится к этому результату", - сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба.

Агропромышленная выставка "Золотая осень" проходит на ВДНХ с 4 по 7 октября, ее участниками стали более 1500 экспонентов из более чем 60 регионов РФ и 12 стран. Ставрополье на выставке представляют более 50 предприятий сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, ставропольская делегация планирует подписать здесь семь соглашений о сотрудничестве на 34 млрд рублей.