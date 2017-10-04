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Точки доступа Wi-Fi к 2019 году появятся в 16 труднодоступных селах Кабардино-Балкарии

В стране Северный Кавказ
4 октября, 19:23 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 4, октября. /ТАСС

Покрытие интернетом на территории республики составляет 80%

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© Павел Смертин/ТАСС

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. "Ростелеком" в 2017-2018 годах установит точки доступа беспроводного интернета в 16 труднодоступных малых населенных пунктах Кабардино-Балкарии в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе республиканского филиала компании.

"Дальнейшая реализация проекта в 2017-2018 годах предусматривает охват еще 16 населенных пунктов республики. Они строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах с населением от 250 до 500 человек", - пояснили в пресс- службе.

Беспроводной интернет появится в хуторах Ново-Курский, Александровский, Петропавловский и Саратовский, селах Благовещенка, Восточное, Гвардейское, Граничное, Прогресс, Советское, Ульяновское, Белоглинское, Тегенекли, Дженал и Эльтюбю, а также в поселке Интернациональном.

Там напомнили, что в 2015 году кабардино-балкарский филиал в рамках федеральной программы "Устранение цифрового неравенства" построил и ввел в эксплуатацию четыре точки беспроводного доступа - в населенных пунктах Бедык, Верхний Баксан, Джулат и Сарский.

Как ранее сообщили ТАСС в госкомитете региона по транспорту и связи республики, в целом в большинстве населенных пунктов республики нет проблем с доступом в интернет, но не везде он работает на нужной скорости. Сейчас покрытие интернетом на всей территории КБР достигает 80%, а в населенных пунктах - 100%.

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