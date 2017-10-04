Студенты чешского университета будут изучать в КЧР историю и культуру народов Кавказа

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ЧЕРКЕССК, 4 октября. /ТАСС/. Порядка 20 студентов Западно-чешского университета города Пльзень в течение месяца будут изучать в Карачаево-Черкесии историю и культуру народов Кавказа, сообщил в среду ТАСС ректор Карачаево-Черкесского государственного университета (КЧГУ) имени Умара Алиева Таусолтан Узденов.
"Обмен студентами между нашими вузами проводится уже пять лет. У нас до конца октября будет проходить стажировку очередная группа в составе около 20 человек, ребята представляют разные факультеты. Они будут изучать историю и культуру народов Кавказа. Помимо лекций, будут организованы интересные экскурсии по достопримечательностям КЧР ", - сказал Узденов, отметив, что студенты КЧГУ посещали Чехию весной этого года.
Ректор отметил, что сейчас взаимодействие с иностранными вузами является одним из показателей эффективности деятельности высших учебных заведений России. "Мы планируем расширять наше международное сотрудничество, в перспективе планируем работать с вузами Казахстана, Турции, Китая, а также сотрудничать с молодежными клубами Германии. Сейчас эти вопросы прорабатываются", - добавил Узденов.
Карачаево-Черкесский государственный университет - старейший вуз республики. Основан в 1938 году. В его состав сегодня входит два института и семь факультетов, где обучаются более 5,5 тыс. человек. Вуз готовит кадры по 32 специальностям высшего профессионального образования и 17 специальностям в сфере послевузовского профобразования.