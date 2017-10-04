Кадыров рассчитывает, что чеченский поселок Ойсхара со временем получит статус города

ОЙСХАРА /Чеченская Республика/, 4 октября. /ТАСС/. Чеченский поселок Ойсхара, который официально открыли в среду после масштабной реконструкции, со временем получит статус города. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

"Мы за два месяца построили несколько десятков важных объектов в поселке Ойсхара. И хочу поделиться сегодня с вами секретом - не за горами тот день, когда этот поселок получит статус города", - сказал на торжественном открытии глава Чечни Рамзан Кадыров.

Поселок Ойсхара был объявлен главой республики одной из основных строительных площадок 2017 года. За два месяца в населенном пункте построили нескольких социальных объектов - Дома культуры на 200 мест, поликлинику на 50 койко-мест, спорткомплекса на 1 500 мест, многоэтажный жилой комплекс на 124 квартиры и рынок площадью 4530 кв. м.