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Власти Ставрополья выделят 300 млн рублей на улучшение инфраструктуры в населенных пунктах

В стране Северный Кавказ
5 октября, 11:54 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 5, октября. /ТАСС

Финансирование получат 124 проекта, победившие в конкурсе местных инициатив

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ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Победители конкурса программ местных инициатив - 2018 в Ставропольском крае получат 300 млн рублей на реализацию своих проектов, которые направят на улучшение инфраструктуры в населенных пунктах, сообщила в четверг пресс-служба краевого минфина.

"Межбюджетные трансферты на 199,08 млн рублей получат в 2018 году муниципальные образования, проекты которых победили в конкурсе. Еще 100,92 млн рублей будут впоследствии распределены на проекты административных центров городских округов", - приводятся в документе слова зампреда краевого правительства - министра финансов региона Ларисы Калинченко.

По итогам конкурса проектов развития муниципальных образований, подведенных в региональном минфине, победителями признаны 124 проекта из 223. Они получат финансирование из краевого бюджета в сумме от 125 тыс. до 2 млн рублей, говорится в документе. Жители инициируют ремонт и обустройство объектов культуры и спорта, мест массового отдыха, детских площадок, а также приобретение коммунальной техники, ремонт участков автодорог местного значения и пешеходных дорожек.

В пресс-службе уточнили, что если в прошлом году проходной балл проектов составлял 63,5, то в текущем году он поднят до 76,5. Четыре проекта набрали максимально возможные 100 баллов: обустройство мест массового отдыха в селе Водораздел Андроповского района, покупка оборудования для ДК "Дружба" села Труновского, ремонт крыши ДК в станице Урухской и ремонт тротуаров в селе Арзгир.

Программа поддержки местных инициатив стартовала на Ставрополье в 2006 году. Жители муниципалитетов сами выбирают, какой проект им важнее; работа идет на условиях софинансирования - с участием как краевого бюджета, так и средств самих жителей.

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