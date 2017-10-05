Молодежный центр занятости в Дагестане организует на предприятиях практику для студентов

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Республиканский молодежный центр занятости "Успех" в Дагестане к весне 2018 года планирует разработать и ввести программу по организации постоянной практики на предприятиях для студентов третьих-четвертых курсов. Об этом сообщил ТАСС руководитель центра "Успех" Шамиль Магомедов.

Как сообщил ранее директор департамента занятости населения Министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов, в 2018 году на Северном Кавказе будет запущена программа занятости с упором на молодежь. По его словам, "серьезное внимание будет уделено молодежи", так как ситуация на рынке труда в СКФО "непростая и неровная".

"Мы хотим на уровне правительства (регионального), чтобы с 3-4 курса студенты определенную часть времени проходили практику. У нас уже программа в стадии разработки, мы очень надеемся, что хотя бы к весне следующего года реализуем эти наши задумки", - сказал Магомедов, добавив, что уже есть заинтересованные предприятия, готовые внедрять у себя данную программу.

По словам Магомедова, студенты во время практики будут получать меньшую заработную плату, чем основные работники, но таким образом они смогут получить опыт и в будущем трудоустроиться на желаемую должность.

Центр занятости "Успех" в Дагестане в текущем году трудоустроил более 660 человек, из них более ста - люди с инвалидностью, с каждым соискателем ведется индивидуальная работа. Всего в этом году прошли четыре ярмарки вакансий, еще одна ожидается в конце года. В базе центра на сегодня еще имеется 1 709 вакансий. Также центр "Успех" продолжает работу по формированию молодежных студенческих и сельскохозяйственных отрядов, которые отравляются в разные регионы страны на сезонные работы.

Как в Дагестане проходит профориентация

Кроме трудоустройства молодежи в центре занятости, в Дагестане проводят биржи труда для студентов и профориентацию школьников, рассказал ТАСС заместитель председателя Российского союза сельской молодежи (РССМ), руководитель дагестанского отделения РССМ и замминистра по делам молодежи Дагестана Камиль Саидов.

"Также "Успех" и союз сельской молодежи проводит профориентацию, чтобы сельская молодежь выбирала аграрные профессии и закреплялась потом на селе, проект называется "Выбираем профессию", он общероссийский и активно реализуется в республике. Мы старшие классы с 9-го по 11-й в сельских школах собираем и рассказываем про аграрные вузы и ссузы республики, куда ребята могут поступить и смогут получить профессию механика, агронома, зоотехника, ветеринара, работать у себя на селе, развивать сельские территории", - пояснил Саидов.

Заместитель председателя Российского союза сельской молодежи считает, что в Дагестане нет проблем с нехваткой работы. Проблемы с трудоустройством в регионе зачастую возникают у тех, кто выбирает такие специальности, как экономика и юриспруденция, затем после окончания вузов выпускники не могут найти себе работу. Он считает, что в данный момент, в основном, требуются квалифицированные кадры для промышленности и сельского хозяйства.

"Например, в сельском хозяйстве нам не хватает агрономов теплицы, трактористов, механиков. Есть и в промышленности спрос на молодых заводчан. Контингент на промышленных предприятиях очень взрослый. Молодежь туда не идет, нет престижа сельскохозяйственных и промышленных профессий", - уточнил он, добавив, что для популяризации рабочих профессий министерство молодежи проводит форум "Молодой заводчанин".