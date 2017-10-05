Избербашский коньячный завод в Дагестане с 2018 года начнет выпускать вино

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Винно-коньячный завод в дагестанском городе Избербаш получил лицензию на производство вина и начнет выпускать его в 2018 году, сообщил ТАСС главный технолог предприятия Мирзабек Мирзабеков.

"Лицензию мы получили на днях. Планируем разливать сухие и полусухие вина, которые сегодня наиболее востребованы рынком", - сказал он.

По его словам, первую партию вина объемом около 200 тыс. литров планируется выпустить из винограда сорта "рубин голодриги". "В прошлом году мы собрали и переработали около 200 тонн такого винограда. Скорее всего, это вино первым пойдет в производство", - уточнил собеседник агентства. В дальнейшем, добавил он, для производства вина планируется использовать сорта "каберне", "алиготе" и "рислинг".

В настоящее время Избербашский завод производит девять видов коньяка и четыре вида шампанского. Кроме того, предприятие подало заявку на получение лицензии на производство вина защищенного географического указания. Также планируется выпуск виноградной водки и бальзама на основе более 20 дикорастущих трав и ягод.

Винно-коньячный завод "Избербашский" образован в 2000 году на базе одного из дагестанских винзаводов. В настоящее время он входит в число крупнейших производителей коньяка в России, поставляет продукцию более чем в 50 регионов РФ. Предприятие способно выпускать 180 тыс. декалитров коньяка в год. В 2014 году на заводе начато производство шампанского, в настоящее время выпускается до 4 млн бутылок в год при мощности более 20 млн бутылок в год.