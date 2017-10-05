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Новые очистные сооружения в Каспийске заработают до конца года

В стране Северный Кавказ
5 октября, 12:36 UTC+3 КАСПИЙСК /Дагестан/ 5, октября. /ТАСС

Из республиканского бюджета на реализацию проекта выделено 60 млн рублей

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КАСПИЙСК /Дагестан/, 5 октября. /ТАСС/. Власти Каспийска в Дагестане до конца года планируют ввести в строй новые очистные сооружения мощностью 30 тыс. кубометров в сутки. Это позволит решить проблемы с водоснабжением города, где в настоящее время вода подается потребителям по графику, сообщил ТАСС глава Каспийска Магомед Абдулаев.

"В 2016 году мы начали строить очистные сооружения... Думаю, в этом году мы сдадим их в эксплуатацию", - сказал он.

По словам Абдулаева, средства на реализацию проекта - 60 млн рублей - выделены из республиканского бюджета. Еще 12 млн рублей было выделено на ремонт главной насосной станции Каспийска для решения проблемы с водоотведением. Работы на этом объекте также находятся в завершающей стадии, добавил собеседник агентства.

Город Каспийск является крупным промышленным центром республики. Сегодня практически вся промышленность города представлена заводом "Дагдизель" и Каспийским заводом точной механики, которые выпускают продукцию военно-промышленного комплекса. На долю этих предприятий приходится 90% всех отгруженных товаров, работ и услуг. В городе проживают более 100 тыс. человек.

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