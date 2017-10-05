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Инвестор отремонтирует бывший спорткомплекс и ДК завода "Дагдизель" в Каспийске

В стране Северный Кавказ
5 октября, 12:52 UTC+3 КАСПИЙСК /Дагестан/ 5, октября. /ТАСС

Винно-коньячный завод "Избербашский" вложит в проект 500 млн рублей

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КАСПИЙСК /Дагестан/, 5 октября. /ТАСС/. Частный инвестор в 2018 году планирует отремонтировать в дагестанском моногороде Каспийске спортивный комплекс и Дом культуры, ранее принадлежавшие заводу "Дагдизель", сообщил ТАСС в четверг глава города Магомед Абдулаев.

"Реконструкция спортивного комплекса и Дворца культуры завода "Дагдизель" будет проведена за счет частных инвестиций. Объекты уже выкуплены, проекты готовы, работы должны быть проведены в 2018 году", - сказал Абдулаев.

По его словам, инвестором выступает винно-коньячный завод "Избербашский", в проект предполагается вложить около 500 млн рублей.

В состав комплекса входят крытый стадион, плавательный бассейн и тренировочный зал. После реконструкции там смогут заниматься 2,5-3 тыс. человек. Также на базе комплекса можно будет проводить соревнования международного уровня. Зрительный зал культуры после реконструкции будет вмещать 500 зрителей.

Каспийск является крупным промышленным центром республики. Сегодня практически вся промышленность города представлена заводом "Дагдизель" и Каспийским заводом точной механики, которые выпускают продукцию для военно-промышленного комплекса. На долю этих предприятий приходится 90% всех отгруженных товаров, работ и услуг. В городе проживают более 100 тыс. человек.

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