В День города в Грозном открылся первый флагманский клиентский центр "Почта Банка"

ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Флагманский клиентский центр "Почта Банка" открылся в Грозном в день города. В церемонии открытия приняли участие председатель правительства Чечни Абубакар Эдельгериев и председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко.

Открытие флагманского клиентского центра является частью реализации соглашения о сотрудничестве между Чеченской Республикой и "Почта Банком", которое было подписано в рамках ПМЭФ летом 2017 года и исполнения плана развития сети банка в регионе.

"Почта Банк", я могу сказать, очень быстро вошел в реальную жизнь жителей Чеченской Республики, мы это ощущаем, видим, лицезреем - прямо на глазах открываются отделения, и мы очень рады, что сегодня мы открываем в праздничный для нас день этот флагманский центр", - сказал на церемонии открытия Эдельгериев.

Он отметил, что сегодня по всей стране уже работают порядка 12 тыс. точек "Почта Банка", 70% из них - в селах и небольших городах. "У нас есть экологическая программа - программа лесовосстановления, мы в ней участвуем. Клиенты банка уже восстановили и оплатили посадку порядка 2 млн деревьев по всей стране. И вот недавно мы подключили Гудермесское лесничество, первые деревья уже пошли восстанавливаться клиентами нашего банка", - добавил Руденко.

В день 199-летия со дня основания города в цветочном парке Грозного также состоится торжественное бракосочетание 199 пар, открытие сквера, гостиницы и закладка капсулы под строительство Ледового дворца. Кроме того, на центральной площади Грозного обустроено этносело, в котором каждый из 17 районов республики представил свое подворье, организована сельскохозяйственная и художественная выставка, концерты и мотошоу. Все развлекательные парки в праздник работают бесплатно.

Годом основания столицы Чечни считается 1818 год, когда на берегу реки Сунжи была заложена крепость Грозная. В 1869 году на ее месте стал возводиться город. Сегодня Грозный - один из самых крупных городов Северного Кавказа с населением свыше 250 тыс. человек.