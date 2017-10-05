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В Грозном открыт сквер в честь первого профессионального художника-чеченца

В стране Северный Кавказ
5 октября, 17:25 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 5, октября. /ТАСС

В сквере высажены розы и молодые деревья

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ГРОЗНЫЙ, 5 октября. /ТАСС/. Сквер, названный в честь первого профессионального российского художника-чеченца Петра Захарова, открыт в четверг в Грозном в День города, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Сегодня мы не просто открываем сквер для отдыха и досуга, но и отдаем дань памяти выдающемуся российскому художнику, академику Петру Захарову", - сказал мэр Грозного Муслим Хучиев на церемонии открытия.

В новом сквере, расположенном на пересечении улиц Лорсанова и Гайрбекова, высажены розы и молодые деревья, а также установлена памятная доска с именем художника и гравировкой по мотивам его работы "Портрет горца". Автором идеи назвать новый грозненский сквер именем живописца-земляка стал глава Союза писателей Чечни Канта Ибрагимов.

По словам мэра города, сквер открылся в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". "Это один из четырех скверов, парков, которые строятся в Грозном по этой программе", - сказал Хучиев.

Петр Захарович Захаров (1816-1846) - живописец-портретист, единственный профессиональный художник чеченского происхождения в XIX веке. Мастер подписывал свои картины "Захаров-Чеченец". В годы Кавказской войны будущий художник, уроженец селения Дади-Юрт, потерял родителей и воспитывался в семье казака Захара Недоносова. Позже его взял на воспитание генерал Петр Ермолов.

В 20 лет Захаров окончил Петербургскую Академию художеств, а в 35-летнем возрасте был удостоен звания академика. Кисти Захарова принадлежат, в частности, портреты выдающихся современников - генерала Алексея Ермолова, писателя Андрея Муравьева, историка-медиевиста Тимофея Грановского. Прах художника, скончавшегося от туберкулеза, захоронен на Ваганьковском кладбище в Москве. Существует версия, что непростая судьба Захарова вдохновила знакомого с ним русского поэта Михаила Лермонтова на создание поэмы "Мцыри".

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