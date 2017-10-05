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Диспансер для спортсменов открылся после реконструкции в Кабардино-Балкарии

В стране Северный Кавказ
5 октября, 17:40 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 5, октября. /ТАСС

В день учреждение принимает 80-90 человек

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НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Республиканский врачебно-физкультурный диспансер открылся в Нальчике после реконструкции и переоснащения, на которые было направлено 90 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в четверг главный врач учреждения Ирина Кокова.

"На капитальную реконструкцию и полное переоснащение Кабардино-Балкарского республиканского врачебно-физкультурного диспансера потрачено 90 млн рублей. Работы проводились в рамках федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах РФ на 2009-2018 годы". Ремонт завершен, в день по плану мы принимаем 80-90 человек. Спортсмены приходят к нам и перед соревнованиями, для дополнительного обследования, чтобы получить допуск, обслуживаем также больных граждан республики и других субъектов [Северо-Кавказского федерального] округа", - рассказала Кокова, добавив, что диспансер может принять до 500 человек.

Она уточнила, что из выделенных на реконструкцию и переоснащение 90 млн рублей 64 млн - средства федерального бюджета, 26 млн - средства республиканского бюджета. На эти средства приобретено в числе прочего более 140 единиц медицинского оборудования и специализированной медицинской мебели.

"У нас хорошо развиты иглорефлексия и лечебная физкультура (ЛФК). Вместе с тем, после реконструкции мы предлагаем широкий спектр, начиная от водных процедур, зала ЛФК и заканчивая всеми видами анализов крови и мочи. Лаборатория у нас очень современная, делаем анализы, начиная от клинических и заканчивая гепатитами, гормонами. Есть немецкий аппарат по разработке всех суставов, два аппарата УЗИ (для внутренних органов и для сердца), два стоматологических кабинета, физиокабинет, полностью оснащенный новым оборудованием, парафинолечение", - сказала Кокова.

По ее словам, в диспансере каждый спортсмен проходит углубленное медицинское обследование. Для этого здесь работают в том числе узкие специалисты - хирург, ортопед, эндокринолог, невропатолог, спортивные врачи. Всего в коллективе 93 специалиста.

С возможностями обновленного диспансера ознакомился глава КБР Юрий Коков. "Здесь созданы хорошие условия для лечения и обследования спортсменов. Единственное - нужно продумать моменты, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли свободно передвигаться по зданию, и предусмотреть, может быть, специальное кресло для них", - сказал он.

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