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В Дагестане откроется Северо-Кавказский ресурсный центр по инклюзивному образованию

В стране Северный Кавказ
5 октября, 18:41 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 5, октября. /ТАСС

Свыше 300 работников образования и соцзащиты пройдут в центре повышение квалификации

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МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Северо-Кавказский ресурсный центр по инклюзивному образованию откроется в Дагестане до конца месяца, сообщили в четверг в пресс-службе регионального министерства по национальной политике.

"При Дагестанском государственном педагогическом университете в октябре откроется Северо-Кавказский ресурсный центр по инклюзивному образованию "Созвездие". На базе центра пройдут повышение квалификации 300 работников образования и соцзащиты Северо-Кавказского федерального округа, которые реализуют образовательные программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья", - говорится в сообщении.

Кроме того, в учреждении будет работать бесплатная психологическая консультативная служба для инвалидов. Также здесь предполагается создать единую базу данных по организациям, внедряющим программы инклюзивного образования, и разработать для образовательных учреждений тематическое программное обеспечение, добавили в пресс-службе.

Проект реализуется на средства Фонда президентских грантов.

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