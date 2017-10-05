При Кабардино-Балкарском государственном университете создали совет работодателей

НАЛЬЧИК, 5 октября. /ТАСС/. Совет работодателей, которые будут обучать студентов и помогать им искать работу, создали при Кабардино-Балкарском государственном университете (КБГУ). Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе учебного заведения.

"В качестве меры, которая будет содействовать трудоустройству наших выпускников, при КБГУ заработал совет работодателей. Они, можно сказать, внедряются в учебный процесс и уже на стадии обучения будут готовить под свою организацию специалистов", - уточнили в университете.

В пресс-службе отметили, что ежегодно вуз заканчивают порядка 1,5 тыс. выпускников, из них трудоустраиваются около 55%. В учебном заведении рассчитывают увеличить данный показатель. Ставку делают, в том числе на профориентацию со школьной скамьи.

"Университет стал одним из инициаторов открытия в школах профильных классов. Ведь сегодня работодателю нужны профессиональные кадры, специалисты. Поэтому мы пытаемся уже со школы готовить достойных абитуриентов, которые будут нацелены на определенные сферы в обучении. Планируем, что такая программа будет направлена в будущем даже на младших школьников", - отметили в КБГУ.

Почти треть безработных - молодежь

Как рассказали ТАСС в министерстве труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарии, в республике почти треть безработных - это молодые люди в возрасте от 16 до 29 лет (на 1 сентября в органах службы занятости их состояло 1,6 тыс. человек), большинство из них имеют высшее и среднее образование. Среди безработной молодежи преобладают специалисты юридической, экономической и социальной сферы. При этом у работодателей есть потребность в рабочих специальностях (техник-монтажник, швея, маляр, слесарь, повар, оператор и так далее) - они составляют 76,6% от всех вакансий.

В КБР помощь при трудоустройстве, в том числе молодежи, оказывают в рамках госпрограммы "Содействие занятости населения Кабардино-Балкарской Республики", рассчитанной до 2020 года. Для безработных сформирован банк вакансий, который постоянно обновляется, данные о вакантных должностях размещаются и на информационном портале "Работа в России". Кроме того, для трудоустройства студентов ежегодно весной устраивают ярмарки вакансий.

Ранее директор департамента занятости населения министерства труда и социальной защиты РФ Михаил Кирсанов сообщал, что в 2018 году будет запущена отдельная программа по содействию занятости в регионах Северного Кавказа.