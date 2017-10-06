Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.10:
$ 57.58
€ 67.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доступ к скоростному интернету до конца 2018 года получат в 14 селах Карачаево-Черкесии

В стране Северный Кавказ
6 октября, 10:59 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 6, октября. /ТАСС

До 2020 года широкополосный доступ в интернет получат еще 56 населенных пунктов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Скоростным интернетом до конца 2018 года в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют обеспечить 14 сел и аулов, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве промышленности и торговли региона.

"В рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" до конца следующего года доступ к скоростному интернету должны получить в 14 селах и аулах с населением от 250 до 500 человек. В плане до 2020 года - прокладка ВОЛС (волоконно-оптических линий связи - прим. ТАСС) в 50 населенных пунктов с населением от 500 до 3 тыс. человек и в шесть, где проживают более 3 тыс.", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, на сегодня широкополосным доступом в интернет по ВОЛС обеспеченны 55 населенных пунктов КЧР, в которых проживает 70% населения республики, еще в 43 интернет предоставляется по телефонным линиям и не обеспечивается должный уровень скорости.

На территории КЧР проложено 7855 км медно-жильных кабельных и 942 км волоконно-оптических линий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что известно о ДТП с автобусом и поездом под Владимиром
2
Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о реинтеграции Донбасса
3
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
4
Не менее 16 человек погибли при столкновении автобуса с поездом во Владимирской области
5
Нобелевская премия мира присуждена Международной кампании по запрещению ядерного оружия
6
Столичные пенсионеры смогут получить образование в первом университете для пожилых людей
7
Минобороны РФ: база США в Эт-Танфе используется группами ИГ для вылазок против Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама