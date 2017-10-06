Доступ к скоростному интернету до конца 2018 года получат в 14 селах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 6 октября. /ТАСС/. Скоростным интернетом до конца 2018 года в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют обеспечить 14 сел и аулов, сообщили в пятницу ТАСС в министерстве промышленности и торговли региона.

"В рамках федерального проекта "Устранение цифрового неравенства" до конца следующего года доступ к скоростному интернету должны получить в 14 селах и аулах с населением от 250 до 500 человек. В плане до 2020 года - прокладка ВОЛС (волоконно-оптических линий связи - прим. ТАСС) в 50 населенных пунктов с населением от 500 до 3 тыс. человек и в шесть, где проживают более 3 тыс.", - сказали в ведомстве.

По данным министерства, на сегодня широкополосным доступом в интернет по ВОЛС обеспеченны 55 населенных пунктов КЧР, в которых проживает 70% населения республики, еще в 43 интернет предоставляется по телефонным линиям и не обеспечивается должный уровень скорости.

На территории КЧР проложено 7855 км медно-жильных кабельных и 942 км волоконно-оптических линий.