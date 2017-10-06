В Северной Осетии вводят "депутатский день" для ежемесячных встреч депутатов с жителями

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 октября. /ТАСС/. Депутаты парламента Северной Осетии раз в месяц будут выезжать в районы республики для встречи с населением. Такую задачу поставил перед его новым составом спикер Алексей Мачнев, сообщает пресс-служба заксобрания региона.

"Поставил перед коллегами задачу - раз в месяц проводить "депутатский день", в рамках которого народные избранники будут выезжать в районы, населенные пункты и встречаться со своими избирателями. Подобные встречи дают возможность узнавать злободневные вопросы, которые беспокоят граждан, обобщать их и направлять в органы исполнительной власти", - сказал Мачнев.

Инициативу поддержал и глава республики Вячеслав Битаров.

Кроме того, в настоящее время парламент разрабатывает "Закон о пропусках", в соответствии с которым депутаты, не присутствовавшие на определенном количестве сессий и заседаний комитетов, будут заменены кандидатами из партийных резервов. "Депутаты избраны добровольно, нет ни одного, кто пришел вопреки своей воле, поэтому должна вестись соответственная работа", - заключил спикер парламента.

В Северной Осетии в единый день голосования выбирали 70 депутатов парламента. В республике также проходили выборы в органы местного самоуправления, были открыты более 370 избирательных участков. В выборах в парламент республики участвовали кандидаты от "Единой России", Партии роста, КПРФ, ЛДПР, "Патриотов России", "Альянса зеленых", "Справедливой России" и "Родины".

В итоге "Единая Россия" получила 46 мандатов, за нее проголосовали 59,23% избирателей. "Патриоты России" - 12 мандатов (15,72% голосов), "Справедливая Россия" - 7 мандатов (10,18% голосов), КПРФ - 5 мандатов (6,61% голосов).