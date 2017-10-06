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Грозный и Брянск стали городами-побратимами

В стране Северный Кавказ
6 октября, 12:16 UTC+3 БРЯНСК БРЯНСК 6, октября. /ТАСС

Руководство городов обсуждает совместные экономические проекты

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БРЯНСК, 6 октября. /ТАСС/. Главы городов Брянска и Грозного подписали договор о сотрудничестве, что сделало административные центры двух российских регионов городами-побратимами. Города будут сотрудничать в культурной, спортивной, социальной сфере, обсуждаются совместные проекты в экономике. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба горсовета Брянска.

"Глава города Брянска Александр Хлиманков и мэр чеченской столицы Муслим Хучиев заключили соглашение о сотрудничестве, что делает два Брянск и Грозный городами-побратимами. Договор был заключен по итогам неоднократного обмена официальными делегациями, обмена опытом муниципального хозяйствования, благодаря налаживанию сотрудничества в культурной, спортивной и экономической сферах", - сказали в пресс-службе горсовета Брянска.

Окончательное решение о налаживании связей было принято по итогам совместной работы в рамках Международной ассоциации городов, куда входят Брянск и Грозный, говорится в сообщении.

В начале сентября делегация из Грозного побывала на праздновании дня города в Брянске. В четверг, 5 октября, представители Брянска приняли участие в праздновании Дня города Грозного, где и был подписан документ о побратимстве.

Первым совместным мероприятием стали гастроли брянского ТЮЗа, которые прошли в Грозном в конце сентября. Сейчас решается вопрос о гастролях труппы чеченского театра юного зрителя в Брянск. Также прорабатываются экономические проекты сотрудничества, в частности, по поставкам в Брянск и Грозный сельхозпродукции из обоих регионов.

Чеченская столица в четверг, 5 октября, отметила 199-летие со дня основания. В преддверии праздника в столице республики были открыты новые социальные объекты, прошло торжественное бракосочетание 199 молодых супружеских пар. На главной площади города работала этнодеревня, в которой были представлены подворья, продукция и сувениры всех 17 районов республики. Брянск отметил день города 17 сентября, в этом году ему исполнилось 1032 года.

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