В Дагестане создан природный парк "Хунзахский", до конца года появятся еще два

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МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Особо охраняемая природная территория (ООПТ) республиканского значения природный парк "Хунзахский" создан в одноименном районе Дагестана. Еще два появятся на территории республики до конца 2017 года, сообщил в пятницу ТАСС министр природных ресурсов и экологии Дагестана Набиюла Карачаев.
"Постановление правительства республики о создании особо охраняемой природной территории "Хунзахский" в Хунзахском районе республики на сегодня уже выпущено. Еще два (планируется) буквально в этом году: лиманно-плавневый комплекс "Сулакская лагуна" в Кировском районе Махачкалы на побережье Каспийского моря и территория "Джалган" в Дербентском районе", - сказал Карачаев.
Согласно постановлению правительства Дагестана, природный парк "Хунзахский" общей площадью 2 719 гектаров создан в целях сохранения уникальных природных комплексов природных объектов, их восстановления и рационального использования на территории Хунзахского района.
Статус особо охраняемой природной территории позволит комплексу "Сулакская лагуна" сохранить биологическое разнообразие - здесь обитает более 240 видов птиц, в том числе краснокнижных, и находятся нерестилища 14 видов рыбы, добавил глава минприроды региона.
Другая зона - "Джалган" в Дербентском районе. "Это уникальный лес рядом с крепостью Нарын-Кала на площади более 2,2 тыс. гектара. Статус особо охраняемой территории позволит сохранить сам лес, а также его флору и фауну", - пояснил собеседник агентства.
Эти три зоны определены после ревизии всей территории республики и обозначены как самые перспективные места, на которые необходимо обратить внимание, добавили в министерстве.
По данным министра природных ресурсов и экологии Дагестана, в настоящее время на территории республики находятся 27 памятников природы, 20 заказников регионального значения, два природных парка - Верхний Гуниб в Гунибском районе и Ицари в Дахадаевском районе, а также три государственных заказника федерального значения (Аграханский, Самурский и Тляратинский) общей площадью более 133 тыс. гектара.