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Около 20 тыс. человек приняли участие в фестивале "Мир Кавказу" на Кубани

В стране Северный Кавказ
8 октября, 11:37 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 8, октября. /ТАСС

В рамках фестиваля прошли концерты, выставки, презентация проектов по этнокультурному развитию, а также праздник в выставочном комплексе "Атамань" в Темрюкском районе

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КРАСНОДАР, 8 октября. /ТАСС/. Около 20 тыс. зрителей и артистов приняли участие в фестивале "Мир Кавказу" в Краснодарском крае, сообщила в воскресенье пресс-служба краевой администрации.

"В XVIII Международном фестивале мастеров искусств "Мир Кавказу" приняли участие порядка 20 тыс. человек. Мероприятия проходили с 6 по 8 октября в 17 городах и районах Краснодарского края", - говорится в сообщении. В рамках форума прошли концерты в муниципальных образованиях, выставки декоративно-прикладного искусства и презентация проектов по этнокультурному развитию, а также праздник в выставочном комплексе "Атамань" в Темрюкском районе.

В фестивале участвовали 17 коллективов из регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, в том числе Крыма и Севастополя. Кроме того, в нем приняли участие артисты из республик Абхазия и Южная Осетия.

В частности, зрители могли увидеть карачаевский народный танец "Абезек" и исполненный ансамблем "Балкария" танец "Абезех", услышать фантазии на музыку Исаака Дунаевского из фильма "Кубанские казаки" в исполнении Кубанского духового оркестра и песню о русско-армянской дружбе в исполнении ансамбля донских армян "Ани", посмотреть на "праздник в ауле" в танцах ансамбля "Молодость Дагестана" и на коллекцию монгольских костюмов, представленную в дефиле Театра костюма и пластики из Калмыкии.

"Фестиваль стал еще одним шагом на пути творческого взаимодействия и сотрудничества, укрепления дружбы и добрососедских отношений между народами России, древнего и вечно юного Кавказа", - отметили в свою очередь в региональном Министерстве культуры.

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