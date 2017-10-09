ТПП Липецкой области предлагает курсы повышения квалификации для специалистов из Чечни

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата Липецкой области предложила чеченским коллегам организовать курсы повышения квалификации для работников предприятий республики. Об этом ТАСС сообщил в ходе визита в Грозный президент Липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов.

"Мы с нашими чеченскими коллегами, с министерством промышленности, говорили о возможности командировать их специалистов - конструкторов, технологов, фрезеровщиков, рабочих - на наши заводы. Они поработают месяц-другой, заработают деньги, но также получат новую квалификацию, с ней вернутся в Чечню и будут по-другому работать, по-другому организовывать технологический процесс", - сказал он, не уточнив сроки старта проекта.

Гольцов отметил, что работа с чеченским бизнесом предпринимателями из Липецкой области ведется "плотная, открытая и порядочная".

Представители бизнеса Липецкой области активно работают в Чеченской Республике, открывают в регионе производства и цеха, кооперируются с представителями чеченского бизнеса и намерены продолжать укреплять и сотрудничество.

"Наши липецкие бизнесмены очень активно сегодня работают в Чеченской Республике по вопросам взаимной кооперации, поставкам сырья, материалов... Наши липецкие бизнесмены участвовали в программе реновации города Грозного - это отделка фасадов по проспекту имени Кунта-Хаджи Кишиева и улица Магомеда Узуева. <…> У нас многие предприятия не только открывают свое представительство - липецкие предприятия открывают сегодня здесь производства и цеха", - сказал он, отметив, что Чечня имеет "громаднейший инвестиционный потенциал".

При этом, по его мнению, Чечне необходимо начать рассматривать новые направления для сотрудничества. "Сегодня Чеченской Республике мы рекомендуем: нужно выходить не только на развитие в арабском направлении и в российском направлении, но еще в европейском направлении. Потому что там концентрация новых технологий, новых культур, а Чечня - это действительно тот регион, который может освоить эти инвестиции", - отметил собеседник агентства.