Стихийные свалки в урочище Джылы-Суу ликвидированы после обращения ОНФ Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Стихийные свалки в урочище Джылы-Суу в районе минеральных источников (на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии у подножия горы Эльбрус на высоте 2,4 тыс. метров над уровнем моря) ликвидированы после обращений активистов Кабардино-Балкарского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщили в понедельник в пресс-службе организации.

Представители ОНФ неоднократно говорили о многочисленных нарушениях природоохранного законодательства в урочище Джилы-Суу, являющемся памятником природы регионального значения. Экспертами ОНФ проводились выездные мониторинги, в ходе которых были зафиксированы множественные нарушения в работе лагеря. Нарекания вызывала санитарная ситуация, сложившаяся на территории целебных источников. После обращения экспертов ОНФ от стихийных завалов мусора расчищена территория ГЛОУ "Эльбрус" в районе минеральных источников Джилы-Суу.

"Менее месяца прошло с момента нашего обращения в профильные ведомства республики с просьбой об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. К настоящему времени стихийные свалки, возникшие на поляне в результате самовольного сброса мусора туристами и отдыхающими, ликвидированы", - прокомментировал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в КБР Тенгиз Мокаев.

Он отметил, что на территории источников установлены специальные контейнеры для сбора отходов, таблички, призывающие соблюдать чистоту на местности Джилы-Су. Обследование поляны было проведено и специалистами территориального управления Росприроднадзора, по итогам которого руководству ГЛОУ "Эльбрус" выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования.

Как сообщили в ОНФ, ликвидированная свалка стала 17-й по счету в рамках проекта Народного фронта "Генеральная уборка". Всего с начала старта проекта жителями КБР на интерактивной карте была отмечена 21 свалка.