Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Стихийные свалки в урочище Джылы-Суу ликвидированы после обращения ОНФ Кабардино-Балкарии

В стране Северный Кавказ
9 октября, 12:32 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 9, октября. /ТАСС

На территории источников также установили контейнеры для сбора отходов

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Стихийные свалки в урочище Джылы-Суу в районе минеральных источников (на границе Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии у подножия горы Эльбрус на высоте 2,4 тыс. метров над уровнем моря) ликвидированы после обращений активистов Кабардино-Балкарского отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), сообщили в понедельник в пресс-службе организации.

Представители ОНФ неоднократно говорили о многочисленных нарушениях природоохранного законодательства в урочище Джилы-Суу, являющемся памятником природы регионального значения. Экспертами ОНФ проводились выездные мониторинги, в ходе которых были зафиксированы множественные нарушения в работе лагеря. Нарекания вызывала санитарная ситуация, сложившаяся на территории целебных источников. После обращения экспертов ОНФ от стихийных завалов мусора расчищена территория ГЛОУ "Эльбрус" в районе минеральных источников Джилы-Суу.

"Менее месяца прошло с момента нашего обращения в профильные ведомства республики с просьбой об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства. К настоящему времени стихийные свалки, возникшие на поляне в результате самовольного сброса мусора туристами и отдыхающими, ликвидированы", - прокомментировал координатор проекта ОНФ "Генеральная уборка" в КБР Тенгиз Мокаев.

Он отметил, что на территории источников установлены специальные контейнеры для сбора отходов, таблички, призывающие соблюдать чистоту на местности Джилы-Су. Обследование поляны было проведено и специалистами территориального управления Росприроднадзора, по итогам которого руководству ГЛОУ "Эльбрус" выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области охраны окружающей среды и природопользования.

Как сообщили в ОНФ, ликвидированная свалка стала 17-й по счету в рамках проекта Народного фронта "Генеральная уборка". Всего с начала старта проекта жителями КБР на интерактивной карте была отмечена 21 свалка.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Генпрокуратура Украины назвала заказчика убийства Вороненкова
2
AFP: умер актер Жан Рошфор
3
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
4
Президент Киргизии отменил визит в Сочи
5
Почему Саудовскую Аравию интересует ракетный "Ворчун" России
6
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
7
La Stampa: Берлускони приезжал на юбилей Путина и подарил ему пододеяльник
Темы дня
Новости партнеров
Реклама