Карачаево-Черкесский филиал Связь-банка переименован в Северо-Кавказский

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Крачаево-Черкесский филиал Связь-банка, входящего в группу Внешэкономбанка, официально переименован в Северо-Кавказский филиал, что будет способствовать повышению качества обслуживания клиентов. Об этом говорится в пресс-релизе банка.

"Новый статус филиала - не юридическая формальность, а шаг к повышению качества обслуживания," - отметил директор филиала, руководитель сервисного центра Юрий Дотдаев.

В сообщении также отмечается, что изменение коснулось операционных офисов "Дагестанский", "Кабардино-Балкарский", "Ставропольский", в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Невинномысске. Теперь клиенты этих офисов также обслуживаются в Северо-Кавказском филиале.