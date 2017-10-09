Карачаево-Черкесский филиал Связь-банка переименован в Северо-Кавказский

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Крачаево-Черкесский филиал Связь-банка, входящего в группу Внешэкономбанка, официально переименован в Северо-Кавказский филиал, что будет способствовать повышению качества обслуживания клиентов. Об этом говорится в пресс-релизе банка.
"Новый статус филиала - не юридическая формальность, а шаг к повышению качества обслуживания," - отметил директор филиала, руководитель сервисного центра Юрий Дотдаев.
В сообщении также отмечается, что изменение коснулось операционных офисов "Дагестанский", "Кабардино-Балкарский", "Ставропольский", в Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске и Невинномысске. Теперь клиенты этих офисов также обслуживаются в Северо-Кавказском филиале.