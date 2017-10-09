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В Приэльбрусье летом 2018 года появится экотропа между поляной Нарзанов и поляной Чегет

В стране Северный Кавказ
9 октября, 13:46 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 9, октября. /ТАСС

Компания-инвестор "Русгидро" вложит в проект 1,3 млн рублей

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Горнолыжный комплекс "Чегет" в Приэльбрусье

Горнолыжный комплекс "Чегет" в Приэльбрусье

© Денис Абрамов/ТАСС

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Новая экологическая тропа появится к середине 2018 года в национальном парке "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии (КБР). Как сообщил представитель компании-инвестора, экотропа протянется на 3,6 км от поляны Нарзанов, известной своими минеральными источниками, до поляны Чегет, популярной у спортсменов-экстремалов.

"В настоящее время ведутся подготовительные работы по благоустройству тропы от поляны Нарзанов до поляны Чегет. Завершение работ намечено на июнь 2018 года. На эти цели компания выделила 1,3 млн рублей", - рассказал ТАСС Алим Балкизов, руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского филиала "Русгидро", выступающего инвестором проекта.

По его словам, тропа будет снабжена информационными стендами, рассказывающими о растениях и животных, а также о целебных источниках Приэльбрусья и экосистеме подножия Эльбруса - самой высокой горы Европы.

Поляна Чегет - это небольшой курортный район в Приэльбрусье, расположенный непосредственно у подножия горы Чегет, которую облюбовали фрирайдеры (гора знаменита своими "черными трассами"). Поляна Нарзанов раскинулась на площади около 3 кв. км близ поселка Байдаево, здесь в окружении соснового бора из-под земли бьют несколько минеральных источников нарзана, окрашивая все вокруг в красный цвет - вода богата железом, кальцием, магнием, натрием и калием.

Как рассказал ТАСС директор нацпарка Юрий Залиханов, это не первая подобная тропа в парке. "На территории национального парка "Приэльбрусье" и ранее были оборудованы подобные тропы, но та, которую предлагает нам инвестор, будет лучше ранее оборудованных. Мы готовы оказать всяческую помощь в этом направлении нашим партнерам", - сказал он.

Ранее подобная тропа была проложена в Безенгийском ущелье. Она поднимается до высоты более 2,2 тыс. метров над уровнем моря и является самой высокогорной в России. На территории, где проходит тропа, встречаются растения, занесенные в Красную книгу РФ, разнообразен и местный животный мир - здесь можно встретить тура, бурового медведя, рысь, белоголового сипа, кавказского тетерева, лисицу.

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