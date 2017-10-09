Строительство первого этнокомплекса КЧР планируют завершить в 2018 году

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ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Первый культурно-этнографический комплекс в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируют сдать в конце 2018 года, сообщили в понедельник ТАСС в министерстве туризма, курортов и молодежной политики КЧР.
"Строительство этнографического комплекса "Алан-Шахар" должно быть завершено к концу 2018 года, а в 2019 году планируется полная эксплуатация объекта ", - отметили в ведомстве.
Возведение "Алан-Шахара" - своеобразного музея под открытым небом, оформленного в кавказском стиле XVIII-XIX веков, - было начато весной 2015 года. По проекту будут возведены стилизованный ресторан кавказской кухни, мастерские по производству шорных и шерстяных изделий, школа джигитовки, конноспортивный комплекс на 2 тыс. мест. Предусмотрено также строительство аланского жилища IX-XII веков, карачаевской сакли (усадьбы) XVI -XVIII веков, гостиного двора, водяной мельницы, этнографического музея-мастерской по старинным технологиям по производству народных промыслов и сувениров, кузнечных изделий, создание музея карачаевской лошади и контактного зоопарка.
Инициатор проекта - руководство туристического комплекса "Медовые водопады".
"Первые объекты этнографического комплекса - сувенирный магазины и магазин шорных изделий - планируем открыть до конца этого года, а также обустроить контактный зоопарк", - рассказал ТАСС директор туркомплекса Мусса Боташев.
Инвестпроект реализуется на условиях государственно-частного партнерства. За счет внебюджетных источников строится туристическая составляющая, автомобильная дорога Конзавод - Коммунстрой - Медовые водопады - за счет федеральных средств на условиях софинансирования из республиканского бюджета. Ранее сообщалось, что стоимость автотрассы составляет более 350 млн рублей.