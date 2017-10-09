Дагестан полностью подготовят к отопительному сезону к 1 ноября

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Республика Дагестан будет полностью готова к отопительному сезону к 1 ноября. Об этом в понедельник сообщил ТАСС исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ибрагим Казибеков.

"У нас ежегодно бывает очень высокая готовность к отопительному сезону и на сегодня [она] составляет порядка 95-97%. Отрабатываются вопросы, и я думаю, что в ближайшие дни мы получим паспорта готовности по всем нашим объектам, которые подлежат паспортизации. Мне кажется, до 1 числа (ноября - прим. ТАСС) мы будем готовы к зимнему отопительному периоду", - сказал он.

Отопительный сезон обычно в Дагестане начинается после 1 ноября. Каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов.

В прошлом году отопление в домах Махачкалы включили 26 октября, так как власти стали получать обращения от жителей в связи с ухудшением погодных условий. Тогда, администрация приняла решение подать тепло в квартиры раньше срока, не дожидаясь среднесуточной температуры ниже 8 градусов в течение пяти дней.