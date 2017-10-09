Выставка и поэтический марафон к юбилею писателя Губина пройдут в Кисловодске

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МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Выставка и поэтический марафон пройдут в Кисловодске (Ставропольский край) к 90-летию со дня рождения лауреата международной премии в области литературы и искусства им. Шолохова Андрея Губина (1927-1992 годы). Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.
"Торжество откроется 17 октября у горельефа писателя, где состоится городская акция. Далее пройдет экскурсия-путешествие "По губинским местам КМВ". Запланировано возложение цветов к мемориальным доскам, ознакомление с экспонатами гостиной А.Т. Губина в гимназии №19, посещение музыкальной программы в школе №9, также будет организована поездка к месту захоронения писателя в городе Ессентуки", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в историко-краеведческом музее "Крепость" состоится тематический вечер "Всадник мчит в голубые края", в рамках которого состоится презентация буклета "А.Т. Губин. Страницы жизни" и новой выставки, посвященной юбилею знаменитого земляка. "Завершится мероприятие поэтическим марафоном "Во славу казачьего края", - подчеркнули там.
Губин родился в 1927 году в станице Ессентукской, его детство прошло в городе Кисловодске, именно здесь он написал свои первые стихи. 17 октября 2017 года ему исполнилось бы 90 лет.
В его честь в Кисловодске названа улица, на здании школы и дома установлены мемориальные доски, а в центре города был открыт горельеф скульптора Гургена Курегяна. Одним из его наиболее известных произведений является роман "Молоко волчицы", впервые опубликованный в 1968 году в Москве в журнале "Октябрь", а в 1970 году - в Ставрополе.