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В Карачаево-Черкесии создано 74 отряда юнармейцев

В стране Северный Кавказ
9 октября, 16:52 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 9, октября. /ТАСС

В Прикубанском районе республики отряд "Юнармии" есть в каждой школе, отметил Рашид Темрезов

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© Донат Сорокин/ТАСС

ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" насчитывает в Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) 74 отряда, в которых состоят 1326 школьников. Об этом в понедельник на встрече с военкомом республики сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Глава республики поручил военкому усилить совместную работу с органами власти по укреплению позиций движения юнармейцев в Карачаево-Черкесии. Сейчас в республике создано 74 отряда, куда принято 1326 школьников. В лидерах - Прикубанский район, где в каждой школе создан отряд юнармейцев", - сообщила журналистам представитель пресс-службы главы и правительства КЧР.

"Это движение ("Юнармия") очень популярно в Карачаево-Черкесии и в стране в целом. В его деятельности заложен мощный военно-патриотический компонент воспитания молодежи. Необходимо разработать комплексный план по работе движения в Карачаево-Черкесии, задействовать все органы государственной власти, местного самоуправления, военно-патриотические организации, чтобы каждый школьник стремился стать юнармейцем", - привели в пресс-службе слова Темрезова.

Он отметил, что работу с юнармейцами надо построить так, "чтобы они стали активными участниками общественной жизни республики, являлись примером для своих сверстников и в будущем стали достойными гражданами страны".

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