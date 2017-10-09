На шпиль здания Пушкинской галереи в Железноводске установят копию трехглавого орла

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Копия трехглавого орла вновь будет установлена на шпиль Пушкинской галереи в городе Железноводске Ставропольского края в ходе реставрации здания. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе администрации города.

"Свое историческое законное место займет трехглавый имперский орел, который был снят при предыдущем ремонте. Копия "величественной птицы" будет водружена на шпиль "Пушкинской галереи" в процессе реставрации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, по словам историков-реставраторов, автор "Пушкинской" архитектор Стефан Шиллер задумывал здание именно с трехглавым орлом. "По их мнению, когда в советское время было принято решение избавиться от этого символа, то облик галереи утратил свою величественность. Ремонт будет завершен к 1 декабря", - уточнили там.

Ранее сообщалось, что власти Ставрополья выделили 37 млн рублей на ремонт в Курортном парке Железноводска, который был разбит в 1825 году на юго-восточном склоне горы Железной по проекту архитекторов братьев Бернардацци. Парк занимает 57 га, это единственный парк на Кавказских Минеральных Водах, разбитый на территории естественного леса, преимущественно из дуба и ясеня.

Парк делится на Верхний и Нижний. На его территории находятся бюветы минеральных вод города - Славяновский и Смирновский, а также памятники истории и архитектуры: Дворец эмира Бухарского, Лермонтовский сквер, Пушкинская галерея, Каскадная лестница. Парк неоднократно побеждал в общероссийских и региональных конкурсах на звание лучшего курортного парка года.