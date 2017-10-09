В 2017 году в КЧР выдали субсидии на покупку жилья 24 ветеранам и вдовам участников войны

ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) выдали в 2017 году субсидии на приобретение жилья 24 ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны, сообщила в понедельник ТАСС представитель министерства труда и социального развития республики Наталья Василенко.

"Субсидии в размере более 1,1 млн рублей в этом году получили 24 ветерана, инвалида Великой Отечественной войны и члена семей погибших (умерших) участников воины", - сообщила она.

В 2016 году в республике жилье было выдано 22 ветеранам и вдовам участников Великой Отечественной войны, на эти цели было выделено 24,5 млн рублей. Всего с 2008 года в регионе соответствующие субсидии получили более 1,2 тыс. человек.

По данным на 1 октября 2017 года в КЧР проживали около 3,2 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, из них 179 человек - участники войны.