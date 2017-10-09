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Студенты госуниверситета Северной Осетии изобразят на стенах вуза портреты местных ученых

В стране Северный Кавказ
9 октября, 17:23 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 9, октября. /ТАСС

В вузе надеются, что проект привлечет у студентов интерес к выдающимся деятелям республики

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ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Стены во дворе Северо-Осетинского госуниверситета им. К.Л. Хетагурова украсят портретами ученых республики, выполненных студентами в стиле комиксов. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"У нас есть несколько заброшенных стен, которые находятся в не самом приличном виде, их и хотим использовать в современном проекте с участием наших студентов. Изобразим наших ученых, которых у нас достаточно много, в современном стиле комиксов", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в создании современных стрит-арт площадок во дворе университета планируется задействовать студентов факультета искусств.

На одной из стен разместят портрет советского и российского филолога Васо Абаева. Он изучал осетинскую и иранскую этимологию, осетинский фольклор, иранистику, общее языкознание и филологию. Ученый также является автором ряда литературоведческих работ, посвященных поэме Шота Руставели "Витязь в тигровой шкуре".

"Этот проект будет нести своеобразную образовательную нагрузку. Студенты, которые каждый день, направляясь на учебу, будут видеть в непривычном изображении выдающихся личностей республики, обязательно заинтересуются их биографией и заслугами. Таким образом, они, вероятно, откроют для себя новые имена", - пояснили в пресс-службе.

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