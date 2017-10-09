Центр инновационного творчества открылся в ингушском Малгобеке

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МАГАС, 9 октября. /ТАСС/. Филиал республиканского центра молодежного инновационного творчества "Реновация" впервые открылся в городе Малгобеке в Ингушетии. В нем будут обучать 3D-моделированию, робототехнике, электронике и авиамоделированию, сообщил в понедельник ТАСС глава администрации города Шарпудин Мамилов.
"В Малгобеке впервые открылся центр 3D-моделирования, робототехники и электроники и авиамоделирования "Реновация" на базе школы №3. Там будут обучать всех желающих, но основной акцент, конечно, сделан на школьниках", - сказал он.
По его словам, в ближайшее время в центр проведут набор и начнут обучать 3D-моделированию. "Центр оснащен по самым современным требованиям. Его открытие поможет решить вопрос обучения молодежи информационным технологиям. На данный момент в центре будут обучать только 3D-моделированию, однако в скором времени он заработает в полную силу", - отметил Мамилов.
В пресс-службе министерства экономического развития республики добавили, что основная цель проекта - привлечение молодежи к изучению наукоемких технологий. "Открытие центра даст возможность решить вопрос, связанный с обеспечением детей и городской молодежи площадками для развития инновационного творчества, на 100%", - отметили там.
Ранее ТАСС сообщал, что подобный центр открылся Ингушетии в 2016 году. На реализацию проекта было направлено более 7 млн рублей.