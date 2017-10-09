Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр гемодиализа откроют в Нальчике до конца 2017 года

В стране Северный Кавказ
9 октября, 17:46 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 9, октября. /ТАСС

Общий объем затрат на центр составляет 91 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Центр гемодиализа (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности - прим. ТАСС), который строится в курортной зоне города Нальчика, на территории санатория имени Бетала Калмыкова, откроется до конца 2017 года. Инвестиции в проект составят более 90 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР).

"Центр гемодиализа, который не имеет аналогов на Северном Кавказе по медицинскому оснащению, откроется до конца текущего года. Проектом предусмотрена установка 35 аппаратов на 300 посещений в день. Общий объем затрат - 91 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

По данным властей, строительство медучреждения ведется на условиях государственно-частного партнерства. Центр будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью почти 1,6 тыс. квадратных метров. Завершена основная отделка помещений, идет монтаж медицинского оборудования, а также благоустраивается прилегающая территория.

В республиканском министерстве здравоохранения ТАСС сообщили, что новый центр сможет работать по системе Обязательного медицинского страхования с 2018 года.

В КБР на учете состоят 350 человек (из них 140 - жители Нальчика), нуждающиеся в гемодиализе. Для получения необходимых процедур они ездят в город Нарткалу, где расположен единственный гемодиализный центр в республике.

Санаторий имени Бетала Калмыкова является базовым медицинским учреждением КБР, расположен в курортном районе Долинске города Нальчика. Санаторий располагает одной из самых мощных в регионе лечебно-диагностических служб.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
3
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
В районе строительства Крымского моста 11-14 октября ограничат движение судов
6
Политолог: Бурков - компетентный и умный политик, готовый к руководству регионом
7
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
Темы дня
Новости партнеров
Реклама