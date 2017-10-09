Центр гемодиализа откроют в Нальчике до конца 2017 года

НАЛЬЧИК, 9 октября. /ТАСС/. Центр гемодиализа (метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности - прим. ТАСС), который строится в курортной зоне города Нальчика, на территории санатория имени Бетала Калмыкова, откроется до конца 2017 года. Инвестиции в проект составят более 90 млн рублей, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы и правительства Кабардино-Балкарии (КБР).

"Центр гемодиализа, который не имеет аналогов на Северном Кавказе по медицинскому оснащению, откроется до конца текущего года. Проектом предусмотрена установка 35 аппаратов на 300 посещений в день. Общий объем затрат - 91 млн рублей", - уточнили в пресс-службе.

По данным властей, строительство медучреждения ведется на условиях государственно-частного партнерства. Центр будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью почти 1,6 тыс. квадратных метров. Завершена основная отделка помещений, идет монтаж медицинского оборудования, а также благоустраивается прилегающая территория.

В республиканском министерстве здравоохранения ТАСС сообщили, что новый центр сможет работать по системе Обязательного медицинского страхования с 2018 года.

В КБР на учете состоят 350 человек (из них 140 - жители Нальчика), нуждающиеся в гемодиализе. Для получения необходимых процедур они ездят в город Нарткалу, где расположен единственный гемодиализный центр в республике.

Санаторий имени Бетала Калмыкова является базовым медицинским учреждением КБР, расположен в курортном районе Долинске города Нальчика. Санаторий располагает одной из самых мощных в регионе лечебно-диагностических служб.