Отопительный сезон в Черкесске начался на неделю раньше

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ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон в столице Карачаево-Черкесии Черкесске начался на неделю раньше в связи с ожидающимся похолоданием. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра города Ахмед Пхешхов, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Черкесска.
"9 октября, в первый день начала отопительного сезона, теплом обеспечены общеобразовательные и дошкольные учреждения, а в течение трех дней к теплу будут подключены все многоквартирные дома города", - говорится в сообщении.
В конце прошлой недели, по заявлению руководства социально значимых учреждений, начали отапливаться детская больница, Дом ребенка, реабилитационный центр "Надежда", Дворец детского творчества и ряд детсадов.
Как пояснили ТАСС в пресс-службе, отопительный сезон начат досрочно в связи с ожидающимся похолоданием. "С учетом того что прогнозируется похолодание, принято решение начать отопительный сезон на неделю раньше, так как подключение объектов будет проводиться поэтапно, а также необходимо отрегулировать работу внутридомовых сетей", - отметили в ведомстве.
Отопительный сезон обычно в КЧР начинается после 15 октября в зависимости от погодных условий. Каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов. В ближайшие дни в республике синоптики прогнозируют днем 13-15 градусов тепла.
Ранее министерство строительства и ЖКХ республики сообщало о стопроцентной готовности региона к работе в осенне-зимний период.