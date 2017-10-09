Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Отопительный сезон в Черкесске начался на неделю раньше

В стране Северный Кавказ
9 октября, 18:17 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 9, октября. /ТАСС

Все многоквартирные дома в городе подключат к отоплению в течение трех дней

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Отопительный сезон в столице Карачаево-Черкесии Черкесске начался на неделю раньше в связи с ожидающимся похолоданием. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности мэра города Ахмед Пхешхов, сообщила в понедельник пресс-служба мэрии Черкесска.

"9 октября, в первый день начала отопительного сезона, теплом обеспечены общеобразовательные и дошкольные учреждения, а в течение трех дней к теплу будут подключены все многоквартирные дома города", - говорится в сообщении.

В конце прошлой недели, по заявлению руководства социально значимых учреждений, начали отапливаться детская больница, Дом ребенка, реабилитационный центр "Надежда", Дворец детского творчества и ряд детсадов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, отопительный сезон начат досрочно в связи с ожидающимся похолоданием. "С учетом того что прогнозируется похолодание, принято решение начать отопительный сезон на неделю раньше, так как подключение объектов будет проводиться поэтапно, а также необходимо отрегулировать работу внутридомовых сетей", - отметили в ведомстве.

Отопительный сезон обычно в КЧР начинается после 15 октября в зависимости от погодных условий. Каждый муниципалитет самостоятельно принимает решение, если в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов. В ближайшие дни в республике синоптики прогнозируют днем 13-15 градусов тепла.

Ранее министерство строительства и ЖКХ республики сообщало о стопроцентной готовности региона к работе в осенне-зимний период.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
3
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
В районе строительства Крымского моста 11-14 октября ограничат движение судов
6
Политолог: Бурков - компетентный и умный политик, готовый к руководству регионом
7
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
Темы дня
Новости партнеров
Реклама