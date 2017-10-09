Аграрии Карачаево-Черкесии получили с начала года льготные кредиты на 665 млн

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ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Восемь краткосрочных и инвестиционных льготных кредитов на общую сумму 665 млн рублей выданы с начала 2017 года аграриям Карачаево-Черкесии, сообщила в понедельник пресс-служба минсельхоза республики.
"С начала года банки ПАО "Сбербанк", АО "Россельхозбанк" АО "Альфа-банк", ООО "ЮниКредит" и ПАО Банк "ВТБ" выдали организациям агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесии 8 кредитов на 665 млн рублей, и еще подписываются договоры на общую сумму 800 млн рублей", - говорится в сообщении.
Полученные средства, в частности, направлены на проведение сезонных полевых работ, приобретение племенного скота, специализированной техники.
В пресс-службе отметили, что новая система выдачи льготных кредитов сельхозпроизводителям по ставке до 5% годовых напрямую через банковские организации заработала в регионах России с начала 2017 года.