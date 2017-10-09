Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.10:
$ 58.32
€ 68.39
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аграрии Карачаево-Черкесии получили с начала года льготные кредиты на 665 млн

В стране Северный Кавказ
9 октября, 18:59 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 9, октября. /ТАСС

Еще подписываются договоры на сумму 800 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЧЕРКЕССК, 9 октября. /ТАСС/. Восемь краткосрочных и инвестиционных льготных кредитов на общую сумму 665 млн рублей выданы с начала 2017 года аграриям Карачаево-Черкесии, сообщила в понедельник пресс-служба минсельхоза республики.

"С начала года банки ПАО "Сбербанк", АО "Россельхозбанк" АО "Альфа-банк", ООО "ЮниКредит" и ПАО Банк "ВТБ" выдали организациям агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесии 8 кредитов на 665 млн рублей, и еще подписываются договоры на общую сумму 800 млн рублей", - говорится в сообщении.

Полученные средства, в частности, направлены на проведение сезонных полевых работ, приобретение племенного скота, специализированной техники.

В пресс-службе отметили, что новая система выдачи льготных кредитов сельхозпроизводителям по ставке до 5% годовых напрямую через банковские организации заработала в регионах России с начала 2017 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Карачаево-Черкесия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Раде зарегистрирован законопроект об ограничении въезда граждан Украины в РФ
2
Максакова призвала не искать личных мотивов убийства Вороненкова
3
Экс-представитель СБУ назвал выводы следствия по делу Вороненкова политически окрашенными
4
Турция может аннулировать покупку С-400, если РФ откажется от совместного производства
5
В районе строительства Крымского моста 11-14 октября ограничат движение судов
6
Политолог: Бурков - компетентный и умный политик, готовый к руководству регионом
7
МОК перепроверил все 254 пробы мочи российских спортсменов с ОИ-2014
Темы дня
Новости партнеров
Реклама