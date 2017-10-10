Более 50 предприятий представят свою продукцию в День молодого вина в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Более 50 сельскохозяйственных предприятий представят продукцию в День молодого вина, который пройдет в Ставрополе 13 октября. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства Ставропольского края.

"Этот праздник был учрежден по инициативе губернатора региона Владимира Владимирова и пройдет уже второй раз. В этот день в курортном городе выставят свою продукцию свыше 50 сельхозпредприятий Ставрополья. Гостями же мероприятия станут не только жители Кисловодска, но и официальные делегации из соседних регионов: Дагестана, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ростовской области и Краснодарского края", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с помощью максимального количества голосов будет определен лучший напиток. "А его производитель получит по-настоящему международную известность, ведь в праздновании примут участие виноделы из Италии - страны, в которой вино особо почитаемо. Завершится этот день сельскохозяйственной ярмаркой и масштабной концертной программой с выступлениями творческих коллективов", - уточнили там.

По словам министра сельского хозяйства Ставропольского края Владимира Ситникова, благодаря проведению мероприятия у производителей появилась еще одна возможность заявить о себе. "Наряду с особой атмосферой, царящей в эти моменты в сердце Кисловодска, и зрелищным шоу от наших виноделов, мероприятие становится эффективной площадкой для презентации ставропольской продукции, теперь и международной. Мы раздвигаем географические границы для нашей продукции, что, безусловно, позитивно сказывается на имидже Ставрополья", - приводит пресс-служба слова министра.

Ранее сообщалось, что, по данным ГКУ "Ставропольвиноградплодопром", выращиванием винограда в Ставропольском крае занимается 31 сельскохозяйственная организация, в том числе девять крестьянско-фермерских хозяйств. Площадь виноградников в регионе составляет более 9% от общероссийских - 6,4 тыс. гектаров. Возделывается 22 столовых и 43 технических сорта винограда. В 2016 году всеми категориями хозяйств Ставропольского края собрано 44,9 тыс. тонн винограда, что почти вдвое больше урожая 2015 года.

Край выпускает около 30% коньяка и 10% вина от общероссийского производства. За 2016 год произведено 5909,1 тыс. декалитров винодельческой продукции.