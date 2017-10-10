Госпрограмму национально-культурного развития осетинского народа примут в 2017 году

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2017 году примут госпрограмму национально-культурного развития осетинского народа на 2017-2019 годы, на реализацию которой планируется направить порядка 130 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС министр по делам национальных отношений республики Аслан Цуциев в рамках V Международного политологического форума "Российский Кавказ", который проходит в Грозном 10-11 октября.

"Программа проходит согласование, она прошла общественные обсуждения, и на ближайшем заседании правительства примем ее, после чего начнем реализовывать. Программа рассчитана на три года, в ней две подпрограммы - одна направлена на сохранение традиционных, духовных ценностей; вторая - на сохранение и развитие осетинского языка. Для нас это важно, потому что сегодня осетинский язык, по данным ЮНЕСКО, в числе тех языков, которые [находятся] под угрозой исчезновения", - пояснил Цуциев.

По его словам, большинство жителей Владикавказа старше 40 лет практически не владеют родным языком из-за определенной национальной политики, которая существовала в 1970-е годы. "Поэтому нам сейчас нужна государственная поддержка в этом направлении, чтобы мы с самого маленького возраста начинали детям прививать любовь к родному языку", - пояснил министр.

В Северной Осетии два государственных языка - осетинский и русский. По словам Цуциева, фактически государственным языком является только русский - все официальные документы, деловая переписка ведутся на русском, а законы не переводятся на осетинский язык.

В программе наряду с министерством по делам национальных отношений региона примут участие республиканские министерство культуры, министерство образования и науки, комитет республики по делам молодежи, комитет по делам печати и массовых коммуникаций, комитет по охране и использованию объектов культурного наследия и комитет по туризму.

Средства на реализацию программы выделят из республиканского бюджета, однако власти также рассчитывают на поддержку федерального бюджета.