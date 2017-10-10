Госпрограмму национально-культурного развития осетинского народа примут в 2017 году

Фронтовой бомбардировщик Су-24. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 14:52
Биография врио губернатора Ивановской области Станислава ВоскресенскогоБиографии и справки 10 октября, 14:38
Глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман останется под стражей на неопределенный срокСпорт 10 октября, 14:37
Проекты и проблемы ивановского губернатора Павла КоньковаПолитика 10 октября, 14:37
Сборная Австралии пробилась в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 10 октября, 14:36
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 14:26
Промышленный кластер появится в 2018 году в НовоуральскеНовости Урала 10 октября, 14:23
Власти Подмосковья готовы оказать максимальную помощь арендаторам "Синдики"Общество 10 октября, 14:17
В минобороны Турции рассказали о планах по нахождению ВС республики в СирииМеждународная панорама 10 октября, 14:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в 2017 году примут госпрограмму национально-культурного развития осетинского народа на 2017-2019 годы, на реализацию которой планируется направить порядка 130 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС министр по делам национальных отношений республики Аслан Цуциев в рамках V Международного политологического форума "Российский Кавказ", который проходит в Грозном 10-11 октября.
"Программа проходит согласование, она прошла общественные обсуждения, и на ближайшем заседании правительства примем ее, после чего начнем реализовывать. Программа рассчитана на три года, в ней две подпрограммы - одна направлена на сохранение традиционных, духовных ценностей; вторая - на сохранение и развитие осетинского языка. Для нас это важно, потому что сегодня осетинский язык, по данным ЮНЕСКО, в числе тех языков, которые [находятся] под угрозой исчезновения", - пояснил Цуциев.
По его словам, большинство жителей Владикавказа старше 40 лет практически не владеют родным языком из-за определенной национальной политики, которая существовала в 1970-е годы. "Поэтому нам сейчас нужна государственная поддержка в этом направлении, чтобы мы с самого маленького возраста начинали детям прививать любовь к родному языку", - пояснил министр.
В Северной Осетии два государственных языка - осетинский и русский. По словам Цуциева, фактически государственным языком является только русский - все официальные документы, деловая переписка ведутся на русском, а законы не переводятся на осетинский язык.
В программе наряду с министерством по делам национальных отношений региона примут участие республиканские министерство культуры, министерство образования и науки, комитет республики по делам молодежи, комитет по делам печати и массовых коммуникаций, комитет по охране и использованию объектов культурного наследия и комитет по туризму.
Средства на реализацию программы выделят из республиканского бюджета, однако власти также рассчитывают на поддержку федерального бюджета.