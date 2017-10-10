ДГУ и греческий университет им. Аристотеля договорились о сотрудничестве

МАХАЧКАЛА, 10 октября. /ТАСС/. Дагестанский государственный университет (ДГУ) и расположенный в Салониках университет им. Аристотеля подписали соглашение о научно-образовательном сотрудничестве, сообщили во вторник в пресс-службе ДГУ.

"Дагестанский госуниверситет заключил соглашение о научном, академическом, техническом и культурном сотрудничестве с университетом им. Аристотеля в Салониках. Это первое подобное соглашение нашего университета с вузами Греции", - сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ДГУ Жемилат Ибрагимова.

По ее словам, в рамках подписанного в конце сентября соглашения, между российским и греческим университетами планируется, в частности, обмен студентами, аспирантами, преподавательским составом на различные сроки. Также предусмотрены совместные научные разработки и проекты, организация совместных семинаров и научных конференций.

Университет им. Аристотеля в Салониках - крупнейшее академическое учреждение в Греции и на Балканах в целом. Согласно рейтингу Academic Ranking of World Universities (ARWU), он входит в число 500 лучших университетов мира.

Ранее ТАСС сообщал, что ДГУ в рамках создания лаборатории по разработке нового класса теплоносителей планирует привлечь ведущих ученых в данной области из университета им. Аристотеля в Салониках, а также из Юго-Западного университета Цзяотун, входящего в топ-50 вузов Китая.

Дагестанский государственный университет основан в 1931 году и является старейшим и крупнейшим вузом республики. За эти годы университет выпустил около 120 тыс. специалистов различных направлений. Сегодня на 17 факультетах ДГУ, который имеет четыре филиала в городах региона, учатся более 15 тыс. студентов. В вузе имеются 97 кафедр, два музея - биологический и исторический, фундаментальная библиотека с более 2,5 млн томов, биологическая станция и планетарий.