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Национальная библиотека Абхазии примет участие в научном семинаре в Майкопе

В стране Северный Кавказ
10 октября, 14:42 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 10, октября. /ТАСС

По итогам семинара издадут сборник с докладами участников

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СУХУМ, 10 октября. /ТАСС/. Национальная библиотека Абхазии имени Ивана Папаскира 12 октября примет участие в научно-практическом семинаре в Майкопе, сообщила во вторник пресс-служба абхазского Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

"В столице Адыгеи Национальная библиотека Абхазии... примет 12 октября участие в межрегиональном научно-практическом семинаре "Библиотека как центр межкультурной коммуникации народов России". Семинар проводится в рамках госпрограммы РФ "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России", - отмечается в сообщении.

Как сообщил ТАСС директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария, который представит республику на семинаре, основной задачей встречи является "обмен теоретическими знаниями и практическим опытом работы в процессе деятельности библиотек по сохранению и развитию языкового и культурного наследия".

По его словам, в семинаре примут участие специалисты библиотек, научные сотрудники и преподаватели, писатели и издатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодара, из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также из Южной Осетии, "Абхазия участвует в семинаре в седьмой раз по особому приглашению Нацбиблиотеки Адыгеи. В этот раз мы везем доклад о толерантности общин, проживающих в Абхазии - русской, армянской, польской, еврейской и других", - сказал Чолария.

Он добавил, что по итогам будет издан сборник, в который войдут доклады участников семинара. "Все доклады группируются в разные рубрики, и печатается сборник, а это значимый материал для Нацбиблиотеки Адыгеи и вообще для всех, кто интересуется регионами", - сказал Чолария.

Национальная библиотека Абхазии, носящая имя писателя Ивана Папаскира, основана в 1921 году. Ее книжный фонд составляет около 400 тыс. экземпляров. В библиотеке хранятся 4 тыс. экземпляров редких изданий, в том числе первая книга на абхазском языке, а также первая абхазская азбука. В восстановленном после грузино-абхазской войны четырехэтажном здании библиотеки площадью почти 7 тыс. квадратных метров работают отделы комплектования и обработки, основного книгохранения, обслуживания, абонемента, иностранной литературы, книжной палаты, национальной литературы, научно-методический отдел, а также отдел новых технологий.

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