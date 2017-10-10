Национальная библиотека Абхазии примет участие в научном семинаре в Майкопе

Биография врио губернатора Ивановской области Станислава ВоскресенскогоБиографии и справки 10 октября, 14:38
Глава оргкомитета ОИ-2016 Нузман останется под стражей на неопределенный срокСпорт 10 октября, 14:37
Проекты и проблемы ивановского губернатора Павла КоньковаПолитика 10 октября, 14:37
Сборная Австралии пробилась в стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2018 в РоссииСпорт 10 октября, 14:36
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 14:26
Промышленный кластер появится в 2018 году в НовоуральскеНовости Урала 10 октября, 14:23
Власти Подмосковья готовы оказать максимальную помощь арендаторам "Синдики"Общество 10 октября, 14:17
В минобороны Турции рассказали о планах по нахождению ВС республики в СирииМеждународная панорама 10 октября, 14:08
Замминистра культуры назвал справедливым решение суда по "делу реставраторов"Происшествия 10 октября, 14:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СУХУМ, 10 октября. /ТАСС/. Национальная библиотека Абхазии имени Ивана Папаскира 12 октября примет участие в научно-практическом семинаре в Майкопе, сообщила во вторник пресс-служба абхазского Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.
"В столице Адыгеи Национальная библиотека Абхазии... примет 12 октября участие в межрегиональном научно-практическом семинаре "Библиотека как центр межкультурной коммуникации народов России". Семинар проводится в рамках госпрограммы РФ "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России", - отмечается в сообщении.
Как сообщил ТАСС директор Национальной библиотеки Абхазии Борис Чолария, который представит республику на семинаре, основной задачей встречи является "обмен теоретическими знаниями и практическим опытом работы в процессе деятельности библиотек по сохранению и развитию языкового и культурного наследия".
По его словам, в семинаре примут участие специалисты библиотек, научные сотрудники и преподаватели, писатели и издатели из Москвы, Санкт-Петербурга, Ставрополя, Краснодара, из Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, а также из Южной Осетии, "Абхазия участвует в семинаре в седьмой раз по особому приглашению Нацбиблиотеки Адыгеи. В этот раз мы везем доклад о толерантности общин, проживающих в Абхазии - русской, армянской, польской, еврейской и других", - сказал Чолария.
Он добавил, что по итогам будет издан сборник, в который войдут доклады участников семинара. "Все доклады группируются в разные рубрики, и печатается сборник, а это значимый материал для Нацбиблиотеки Адыгеи и вообще для всех, кто интересуется регионами", - сказал Чолария.
Национальная библиотека Абхазии, носящая имя писателя Ивана Папаскира, основана в 1921 году. Ее книжный фонд составляет около 400 тыс. экземпляров. В библиотеке хранятся 4 тыс. экземпляров редких изданий, в том числе первая книга на абхазском языке, а также первая абхазская азбука. В восстановленном после грузино-абхазской войны четырехэтажном здании библиотеки площадью почти 7 тыс. квадратных метров работают отделы комплектования и обработки, основного книгохранения, обслуживания, абонемента, иностранной литературы, книжной палаты, национальной литературы, научно-методический отдел, а также отдел новых технологий.