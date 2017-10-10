Северная и Южная Осетия издадут совместный журнал по осетинскому языкознанию

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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Единые правила осетинского языка будут приведены в журнале по осетинскому языкознанию, который совместно издадут Северная и Южная Осетия. Об этом сообщил министр по делам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуциев в рамках V Международного политологического форума "Российский Кавказ", который проходит в Грозном 10-11 октября.
"Мы действительно живем в двух разных государствах - на севере и на юге, и поэтому у нас без координации даже орфография осетинского языка разная появляется. Нам нужно сотрудничество с учеными, образовательными учреждениями, и мы предполагаем издание совместного журнала по осетинскому языкознанию", - сказал Цуциев.
Он отметил, что издание журнала будет осуществляться в рамках программы по развитию межнациональных отношений, которую в настоящее время реализует министерство. В рамках одной из ее подпрограмм будут проводиться различные мероприятия по гармонизации национальных отношений. Так, между национально-культурными обществами во Владикавказе прошел турнир интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", в ближайшее время состоится спартакиада.
Всего во Владикавказе 32 национально-культурных общества, 14 - в Моздоке.
10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсудят вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.
В числе почетных гостей форума ожидается руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов СКФО и ЮФО.