Северная и Южная Осетия издадут совместный журнал по осетинскому языкознанию

ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Единые правила осетинского языка будут приведены в журнале по осетинскому языкознанию, который совместно издадут Северная и Южная Осетия. Об этом сообщил министр по делам национальных отношений Северной Осетии Аслан Цуциев в рамках V Международного политологического форума "Российский Кавказ", который проходит в Грозном 10-11 октября.

"Мы действительно живем в двух разных государствах - на севере и на юге, и поэтому у нас без координации даже орфография осетинского языка разная появляется. Нам нужно сотрудничество с учеными, образовательными учреждениями, и мы предполагаем издание совместного журнала по осетинскому языкознанию", - сказал Цуциев.

Он отметил, что издание журнала будет осуществляться в рамках программы по развитию межнациональных отношений, которую в настоящее время реализует министерство. В рамках одной из ее подпрограмм будут проводиться различные мероприятия по гармонизации национальных отношений. Так, между национально-культурными обществами во Владикавказе прошел турнир интеллектуальных игр "Что? Где? Когда?", в ближайшее время состоится спартакиада.

Всего во Владикавказе 32 национально-культурных общества, 14 - в Моздоке.

О форуме

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсудят вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ в зеркале северокавказского региона, миграционные процессы и многое другое.

В числе почетных гостей форума ожидается руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов СКФО и ЮФО.