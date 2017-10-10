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Площадка для проведения географического диктанта организована в госуниверситете КБР

В стране Северный Кавказ
10 октября, 15:06 UTC+3 НАЛЬЧИК НАЛЬЧИК 10, октября. /ТАСС

В прошлом году участниками диктанта стали 600 человек

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НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Площадка для проведения ежегодного Всероссийского географического диктанта, проводимого Русским географическим обществом (РГО) с 2015 года, организована на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ), сообщается на сайте вуза.

"Во всех регионах страны 26 ноября стартует третий Всероссийский географический диктант с целью оценки уровня географической грамотности. На базе КБГУ организована одна из региональных площадок в КБР", - говорится в сообщении.

Площадка рассчитана на 150 человек. Режим прохода по предварительной регистрации - свободный. Квалифицированные преподаватели проведут с участниками инструктаж по заполнению бланков для написания заданий. Помещения площадки доступны для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Из года в год популярность акции в республике растет. В 2016 году участниками Всероссийского географического диктанта в Кабардино-Балкарии (КБР) стали 600 человек - это в 10 раз больше, чем годом ранее. Вторым местом проведения акции был Дворец творчества детей и молодежи Нальчика. Также диктант писали и в других городах и районах республики.

С инициативой проведения географического диктанта выступил президент РФ, председатель попечительского совета Русского географического общества Владимир Путин на XV съезде РГО в ноябре 2014 года. Идея получила широкую поддержку общественности - в РГО поступили сотни обращений от желающих написать диктант. С тех пор его пишут тысячи людей со всех уголков страны. В 2016 году по стране было организовано почти 1,7 тысячи площадок для его проведения.

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