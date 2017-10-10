Служба занятости КЧР с начала года устроила на работу более 2 тыс. молодых людей

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ЧЕРКЕССК, 10 октября. /ТАСС/. Около 2 тыс. молодых людей, обратившихся в службу занятости Карачаево-Черкесии в первые 9 месяцев 2017 года, нашли работу, сообщила во вторник ТАСС начальник отдела программ занятости и рынка труда регионального управления службы занятости Ирина Чернова.
"В отчетном периоде за содействием в поиске подходящей работы к нам обратились 3426 граждан этой категории (молодых людей - прим. ТАСС)... За девять месяцев 2017 года трудоустроены 2035 человек", - сказала она.
Чернова отметила, что, в частности, услуги по профориентации оказаны более чем 2800 молодым людям. По направлению, предусматривающему трудоустройство молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование, работу нашли 15 человек.
"Кроме того, 21 представитель молодежи участвовал в программе по самозанятости населения и получил по 58,8 тыс. рублей на открытие небольшого дела", - добавила Чернова.