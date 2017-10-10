Конференция по созданию высокопроизводительных рабочих мест пройдет в Ингушетии в октябре

МАГАС, 10 октября. /ТАСС/. Конференция "Создание высокопроизводительных рабочих мест - стратегия роста для России и Ингушетии" пройдет в Назрани 23 октября. Об этом сообщил во вторник ТАСС уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Мурад Хаматханов.

"В Ингушетии впервые пройдет конференция, посвященная созданию высокопроизводительных рабочих мест в республике. На ней ожидается около 350 делегатов, среди которых будут представители предпринимательского сообщества, здравоохранения, образования. В конференции, предварительно, примут участие глава республики Юнус-Бек Евкуров и председатель правительства региона Руслан Гагиев", - сказал он.

По словам Хаматханова, участники конференции обсудят, какие отрасли необходимо развивать в республике, чтобы увеличить количество высокопроизводительных мест. Также в рамках форума будут обсуждать вопрос вывода заводов региона на полную производственную мощность.

"В Ингушетии есть множество заводов, которые построены по современным технологиям, однако они не работают в полную силу. Например, завод по производству светодиодных ламп в Малгобеке или завод "АТМ", который выпускает радиаторы отопления", - пояснил собеседник агентства.

Хаматханов отметил, что подобные мероприятия пройдут и в других регионах РФ. Итоги будут подведены в конце года в Челябинске на заключительной конференции.