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До 500 зарубежных соотечественников ежегодно посещают КБР в организованных поездках

В стране Северный Кавказ
10 октября, 16:47 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, октября. /ТАСС

За границей проживают от 5 до 9 млн черкесов, отметил Анзор Курашинов

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ГРОЗНЫЙ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) организуют поездки соотечественников из-за рубежа для ознакомления с укладом жизни в республике. Ежегодно их посещают до 500 человек, сообщил во вторник руководитель управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей региона Анзор Курашинов в рамках V Международного политологического форума "Российский Кавказ", который проходит в Грозном 10-11 октября.

"Многомиллионная диаспора черкесов (по разным оценкам от 5 до 9 млн проживает за рубежом) - очень широкое поле деятельности для нас. Конечно, здесь надо понимать, что взаимодействие с диаспорами, а они проживают в порядка 50 стран, позволит нам, по крайней мере, попытаться сделать так, чтобы они стали агентами доброго влияния России в этих странах. Ежегодно в КБР из-за рубежа приезжают от 100 до 500 человек, членов наших диаспор, которые смотрят уклад жизни в КБР, ездят в села и города. По приезду они у себя делятся впечатлениями", - сказал Курашинов, отметив, что в КБР более половины жителей - представители кабардинского (адыго-черкесского) народа.

Вопрос взаимодействия с соотечественниками за рубежом Курашинов назвал стратегической задачей. "Пытаемся показать многомиллионной диаспоре наших соотечественников красоту, духовность... и силу Российской Федерации и посредством этой демонстрации сказать, что Россия сильна своими народами..." - добавил он.

Курашинов отметил, что в республике проживает более 100 национальностей, функционирует 20 национально-культурных центров и ряд национальных организаций.

10-11 октября в Грозном проходит политологический форум "Российский Кавказ". В рамках форума эксперты обсуждают вопросы этноконфессиональных отношений, социально-политических реформ, миграционные процессы и многое другое. В числе почетных гостей форума ожидается руководитель ФАДН России Игорь Баринов, министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, глава Ростуризма Олег Сафонов, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, главы субъектов Северо-Кавказского и южного федеральных округов.

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