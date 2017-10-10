В КЧР планируют увеличить производство молока в ближайшие три года в 2,5 раза

Смолов будет капитаном сборной России по футболу в матче с командой ИранаСпорт 10 октября, 17:51
Сбербанк запустил в Подмосковье проект по развитию предпринимателей регионаЭкономика и бизнес 10 октября, 17:48
Третьяк: наличие в КХЛ такой команды, как СКА, важно для сборной России в преддверии ОИСпорт 10 октября, 17:42
Путин поддержал Додона в его намерении развивать отношения с РФПолитика 10 октября, 17:42
Ученые обнаружили инсектициды в образцах меда по всему мируСоциальная ответственность 10 октября, 17:36
Генпрокуратура РФ добилась через суд взыскания с банка 1,4 млрд рублей по делу БраудераПроисшествия 10 октября, 17:22
УЕФА открыл дисциплинарное дело против ПСЖ по итогам матча Лиги чемпионов с "Баварией"Спорт 10 октября, 16:56
Тренер: подготовка сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина проходит без срывовСпорт 10 октября, 16:51
Книжная ярмарка во Франкфурте-на-Майне. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 16:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЧЕРКЕССК, 10 октября. /ТАСС/. Создание молочного животноводческого комплекса в Карачаево-Черкесии позволить увеличить производство молока в республике со 100 тыс. тонн в год до 250 тыс. тонн молока в год. Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер КЧР Эльдар Байчоров.
"Проект даст рост общего объема производства молока. Если сейчас у нас по молоку примерно 100 тыс. тонн в год, то после реализации проекта мы хотим производить около 250 тыс. тонн молока в год", - сказал он.
Проект создания комплекса на 900 фуражных коров на базе одного из действующих предприятий был презентован на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2017" в Москве.
Как сообщал ТАСС, инвестором проекта стоимостью более 400 млн рублей выступит ООО "Рея", входящее в союз компаний, которые обеспечат полный цикл производства молочной продукции. Цикл начинается с кормовой базы агрохозяйства "Новый путь", а заканчивается переработкой молока на ООО "Сатурн" - одном из крупнейших производителей молочной продукции на юге страны.
По планам властей, построенное предприятие сможет выйти на проектную мощность в ближайшие 2-3 года. "Проект будет иметь мультипликационный эффект - мы будем привлекать к нему личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, малые формы хозяйствования. Молочный молодняк мы будем также передавать им по договору, чтобы у них забирать молоко на переработку. Все проекты в республике направлены на то, чтобы мы могли включать и население в этот процесс", - пояснил Байчоров.