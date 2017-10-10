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В КЧР планируют увеличить производство молока в ближайшие три года в 2,5 раза

В стране Северный Кавказ
10 октября, 17:14 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 10, октября. /ТАСС

Предполагается создать комплекс на 900 фуражных коров на базе действующего предприятия

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ЧЕРКЕССК, 10 октября. /ТАСС/. Создание молочного животноводческого комплекса в Карачаево-Черкесии позволить увеличить производство молока в республике со 100 тыс. тонн в год до 250 тыс. тонн молока в год. Об этом ТАСС сообщил первый вице-премьер КЧР Эльдар Байчоров.

"Проект даст рост общего объема производства молока. Если сейчас у нас по молоку примерно 100 тыс. тонн в год, то после реализации проекта мы хотим производить около 250 тыс. тонн молока в год", - сказал он.

Проект создания комплекса на 900 фуражных коров на базе одного из действующих предприятий был презентован на агропромышленной выставке "Золотая осень - 2017" в Москве.

Как сообщал ТАСС, инвестором проекта стоимостью более 400 млн рублей выступит ООО "Рея", входящее в союз компаний, которые обеспечат полный цикл производства молочной продукции. Цикл начинается с кормовой базы агрохозяйства "Новый путь", а заканчивается переработкой молока на ООО "Сатурн" - одном из крупнейших производителей молочной продукции на юге страны.

По планам властей, построенное предприятие сможет выйти на проектную мощность в ближайшие 2-3 года. "Проект будет иметь мультипликационный эффект - мы будем привлекать к нему личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства, малые формы хозяйствования. Молочный молодняк мы будем также передавать им по договору, чтобы у них забирать молоко на переработку. Все проекты в республике направлены на то, чтобы мы могли включать и население в этот процесс", - пояснил Байчоров.

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