Пятигорский институт начал проводить для школьников Ингушетии курсы оказания первой помощи

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ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) начал проводить в школах Ингушетии акцию "Спаси жизнь!" - школьников учат навыкам оказания первой доврачебной помощи, сообщили в пресс-службе вуза. Во вторник занятия прошли в школах Назрани.
"Акция продлится всю неделю и охватит также ряд школ, лицеев и гимназий городов Магас, Карабулак и поселков Али-Юрт и Кантышево. Мероприятие организует команда преподавателей ПМФИ по инициативе полномочного представителя Республики Ингушетия в Ставропольском крае Башира Даурбекова", - сообщили в пресс-службе вуза.
Школьникам показывают на учебном тренажере (манекене человека), как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Им также рассказывают о новых перспективах профессий, которым обучают в ПМФИ, их высокой востребованности, о возможностях карьерного роста.
В институте планируют постепенно охватить акцией все регионы Северно-Кавказского федерального округа и ряд территорий Южного федерального округа.
ПМФИ - филиал Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава РФ, основан в 1943 году как Пятигорский фармацевтический институт. Ежегодно ПМФИ выпускает более 1 тыс. специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.