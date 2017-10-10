Пятигорский институт начал проводить для школьников Ингушетии курсы оказания первой помощи

ПЯТИГОРСК, 10 октября. /ТАСС/. Пятигорский медико-фармацевтический институт (ПМФИ) начал проводить в школах Ингушетии акцию "Спаси жизнь!" - школьников учат навыкам оказания первой доврачебной помощи, сообщили в пресс-службе вуза. Во вторник занятия прошли в школах Назрани.

"Акция продлится всю неделю и охватит также ряд школ, лицеев и гимназий городов Магас, Карабулак и поселков Али-Юрт и Кантышево. Мероприятие организует команда преподавателей ПМФИ по инициативе полномочного представителя Республики Ингушетия в Ставропольском крае Башира Даурбекова", - сообщили в пресс-службе вуза.

Школьникам показывают на учебном тренажере (манекене человека), как сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Им также рассказывают о новых перспективах профессий, которым обучают в ПМФИ, их высокой востребованности, о возможностях карьерного роста.

В институте планируют постепенно охватить акцией все регионы Северно-Кавказского федерального округа и ряд территорий Южного федерального округа.

ПМФИ - филиал Волгоградского государственного медицинского университета Минздрава РФ, основан в 1943 году как Пятигорский фармацевтический институт. Ежегодно ПМФИ выпускает более 1 тыс. специалистов с высшим и средним профессиональным образованием.