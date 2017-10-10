Реставраторы в горной Ингушетии восстановили боевую башню XV века

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МАГАС, 10 октября. /ТАСС/. Средневековую боевую башню "Меллери" открыли после реставрации в горной Ингушетии в окрестностях селения Ляжги Джейрахского района, сообщил ТАСС во вторник глава районной администрации Ахмед Льянов.
"После восстановительных работ возле сельского поселения Ляжги мы открыли воссозданную боевую башню "Меллери", которая была построена в средние века. На стенах повсюду были трещины из-за того, что рядом проходит дорога. Установить год постройки башни очень сложно, однако известно, что она существовала еще в XV веке", - сказал Льянов.
По его словам, деньги на реконструкцию памятника вайнахской архитектуры выделили спонсоры из числа уроженцев района. "Перед началом восстановительных работ прошли согласования с отделом культурного наследия при правительстве республики, был разработан авторский проект реставрации", - пояснил собеседник агентства.
Он отметил, что в настоящее время в районе восстанавливают и другие ингушские родовые башни. "Восстановительные работы идут как минимум на трех объектах. Всего в районе находится свыше тысячи подобных башен. Некоторые из них - например, башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим - являются памятниками федерального значения", - добавил он.
Как и другие боевые башни Ингушетии, башня "Меллери" имеет в основании форму четырехугольника, сужающегося кверху. Высота башни, увенчанной характерной пирамидально-ступенчатой кровлей, составляет 13,5 метра. Сооружение состоит из четырех этажей, в стенах имеются узкие проемы для стрельбы по осаждающим.