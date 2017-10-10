Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.10:
$ 58.07
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Реставраторы в горной Ингушетии восстановили боевую башню XV века

В стране Северный Кавказ
10 октября, 18:12 UTC+3 МАГАС МАГАС 10, октября. /ТАСС

Средства на реконструкцию выделили спонсоры из числа уроженцев района

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАГАС, 10 октября. /ТАСС/. Средневековую боевую башню "Меллери" открыли после реставрации в горной Ингушетии в окрестностях селения Ляжги Джейрахского района, сообщил ТАСС во вторник глава районной администрации Ахмед Льянов.

"После восстановительных работ возле сельского поселения Ляжги мы открыли воссозданную боевую башню "Меллери", которая была построена в средние века. На стенах повсюду были трещины из-за того, что рядом проходит дорога. Установить год постройки башни очень сложно, однако известно, что она существовала еще в XV веке", - сказал Льянов.

По его словам, деньги на реконструкцию памятника вайнахской архитектуры выделили спонсоры из числа уроженцев района. "Перед началом восстановительных работ прошли согласования с отделом культурного наследия при правительстве республики, был разработан авторский проект реставрации", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время в районе восстанавливают и другие ингушские родовые башни. "Восстановительные работы идут как минимум на трех объектах. Всего в районе находится свыше тысячи подобных башен. Некоторые из них - например, башенные комплексы Эрзи, Эгикал, Таргим - являются памятниками федерального значения", - добавил он.

Как и другие боевые башни Ингушетии, башня "Меллери" имеет в основании форму четырехугольника, сужающегося кверху. Высота башни, увенчанной характерной пирамидально-ступенчатой кровлей, составляет 13,5 метра. Сооружение состоит из четырех этажей, в стенах имеются узкие проемы для стрельбы по осаждающим.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Ингушетия
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Что сделал Павел Коньков на посту губернатора Ивановской области
2
Ягланд: не выплачивающая взнос в Совет Европы страна не может оставаться его членом
3
Президент Чехии предложил РФ выплатить Украине компенсации за Крым
4
В ТАСС пройдет презентация новых банкнот в 200 и 2000 рублей
5
Путин обеспокоен рисками, которые несет использование криптовалют
6
Итоги деятельности Павла Конькова на посту губернатора Ивановской области. Досье
7
Нидерланды примут "дипломатические меры" к странам, которые плохо сотрудничают по MH17
Темы дня
Новости партнеров
Реклама