Открытие исламских школ и вузов в России остановит отток молодежи за границу - эксперт

Теннисистка Звонарева заявила, что "ВТБ Кубок Кремля" является особенным турниром для нееСпорт 10 октября, 19:26
Болельщики направили 2 млн заявок на покупку билетов на ЧМ-2018 по футболуСпорт 10 октября, 19:14
Иски "Роснефти" и Игоря Сечина к СМИ. ДосьеБиографии и справки 10 октября, 19:12
Минкавказа: врио главы Дагестана предстоит устранить трехсменное образование в республикеОбщество 10 октября, 19:11
Бывшее руководство "Югры" намерено обжаловать решение суда по спору с ЦБЭкономика и бизнес 10 октября, 19:06
Гендиректор ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" прокомментировал ввод нового ЦУПа в МосквеНовости партнеров 10 октября, 18:56
Футболист "Ливерпуля" Мане выбыл из-за травмы на 1,5 месяцаСпорт 10 октября, 18:51
Аргентинская футбольная ассоциация потеряет от $20 до $60 млн в случае невыхода на ЧМ-2018Спорт 10 октября, 18:50
Куратором выставки ТАСС "Главные кадры" стала основательница галереи "Победа"Общество 10 октября, 18:48
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