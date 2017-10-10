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Открытие исламских школ и вузов в России остановит отток молодежи за границу - эксперт

В стране Северный Кавказ
10 октября, 18:27 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 10, октября. /ТАСС
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