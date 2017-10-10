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Власти Северной Осетии застрахуют дружинников

В стране Северный Кавказ
10 октября, 18:50 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 10, октября. /ТАСС

Численность дружинников в республике составляет 865 человек

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ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Более 200 тыс. рублей направят в Северной Осетии на страхование дружинников, сообщил на заседании правительства министр труда и социального развития республики Игорь Кесаев.

"Мы проводили анализ по страхованию дружинников в других субъектах. Размер страхового тарифа также зависит от суммы, которую мы закладываем. Нами предусмотрены средства в размере 200 тыс. рублей", - сказал Кесаев.

На сегодняшний день, по данным МВД, в Северной Осетии численность дружинников составляет 865 человек. После получения точной информации будет начата работа по страхованию.

Дружинники в республике выполняют функции общественной полиции, они задействованы в обеспечении правопорядка при проведении массовых мероприятий.

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